Manekenka prvi put u javnosti nakon moždanog udara, pistom prošetala i jedna pjevačica

U petak navečer u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslav Lisinski održana je javnozdravstvena akcija 'Dan crvenih haljina'. Manifestacijom se nastoji podići svjesnost o moždanom udaru kod žena, a tim povodom održana je i humanitarna revija koju su nosile žene koje su preboljele moždani udar.

Jedna od njih je i jedna od naših najperspektivnijih mladih manekenki Kim Kosanović koja je malformaciju mozga doživjela 2017. godine.

Foto: Matija Habljak/Pixsell Kim se na pisti pojavila prvi puta nakon moždanog udara. Reviju domaćih dizajnera nosila je i pjevačica Ivana Plechinger koja je moždani udar doživjela 2012. godine. - To je bio preokret u mojem životu. U tom trenutku mislila sam da je sve u redu i da sam potpuno zdrava i dogodi ti se nevjerojatna slučajnost da u 39. godini imaš moždani udar, a moja majka je preminula također u 39. godini. Vjerujem da je svatko tko je čuo tako teške dijagnoze i prošao slično kao i ja i reagirao slično meni. Naime, u početku vam dijagnoza zvuči toliko šokantno da ne možete tu informaciju vezati uz sebe. Dugo mi je trebalo da probavim to da sam imala moždani udar. Zvučalo mi je to poput horora Stephena Kinga - izjavila je u jednom intervjuu Ivana Plechinger.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Okupljene u Lisinskom zabavljala je Zdenka Kovačiček, dok je za vođenje programa bila zadužena Karmela Vukov Colić.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

