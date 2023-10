Malo što toliko vrišti 'nije nas briga za ovaj program' kao emitiranje istog sadržaja bez imalo raznolikosti

Dnevnik // NOVA TV - tri ruže

U ratu za gledanost, informativni je program uvijek najteža bojišnica pa stoga televizije upravo u svoje informativne emisije, a posebice one središnje, ulažu mnogo truda. Novi je iskorak pritom napravila Nova TV koja zadnjih dana redovito uvrštava glasove publike o nekoj temi u svoj Dnevnik. Nije riječ o klasičnoj Vox Populi anketi ili čitanju komentara s društvenih mreža što smo dosad već znali viđati. U ovom se formatu odabere neka vruća tema o kojoj gledatelji mogu onda izraziti svoj stav i to glasujući u anketi kojoj mogu pristupiti putem linka ili QR koda prikazanih na ekranu u tom trenutku. Tako ih se, primjerice, u nedjeljnom Dnevniku pitalo što misle o "Livajinom konačnom otkazu Vatrenima", rezultati su se tijekom večeri mogli pratiti na ekranu, a u konačnici su ih Marija Miholjek i Saša Kopljar pročitali. Poprilično interaktivno i zanimljivo djeluje ova ideja, a Dnevnik ovaj novi potez i dobro brendira pa on ne izgleda kao tek usputni pokušaj nego dobro razrađena ideja koja bi mogla postati dobro prihvaćena praksa kod publike. Bilo bi dobro kada bi sam format s vremenom napredovao pa da grafički prikaz, koji za sada još izgleda poprilično skromno, osim postotaka pokaže još neke podatke poput broja gledatelja koji su glasali, dobi glasača ili slično.

Gora // HRT - jedna ruža

Pokušao je iskorak napraviti HRT novom serijom "Gora" koji u 22 nastavka prati tim gorskih spašavatelja u Gorskom kotaru, od akcija do njihovog privatnog života. Naglasak na pokušao. Jer serija se nestrpljivo iščekivala s obzirom na odličnu najavu, ali i činjenicu da u moru kvazihumorističnih uradaka, hrvatska publika žudi za kvalitetnim domaćim sadržajem nešto ozbiljnije dramske tematike. No kada je riječ o hrvatskoj domaćoj produkciji, nažalost ne vrijedi isti zakon vjerojatnosti kao i za bacanje novčića, a koji kaže da je 50 posto šanse da se okrene na glavu, odnosno da je 50 posto šanse za pismo. Kada je o našim serijama riječ, šanse su otprilike 5 i pol posto da će biti hit među gledateljima, a vjerojatnost je veća od 90 posto da je riječ o još jednoj odličnoj inspiraciji za memeove na društvenim mrežama. Za sada je tako krenula i "Gora", no s obzirom na dobru tematiku, možemo se samo nadati da će s vremenom ispuniti svoj potencijal. Pohvalno je i što se u ovoj seriji na malim ekranima konačno mogu vidjeti neka nova lica, budući da su gledatelji već nekako navikli na uvijek iste glumačke postave.

Život na vagi // RTL - dvije ruže

Novo lice predstavio je gledateljima i RTL u novoj sezoni "Života na vagi" jer se Edi Mehmedoviću kao trenerica pridružila Mirna Čužić. Obično gledatelji takve promjene nešto teže prihvate, posebice s obzirom na to da je dosadašnji tim odlično funkcionirao, no u ovom se slučaju i nova trenerica odlično snašla. Uopće se ne stječe dojam da se tek pridružila timu i za sada jako dobro funkcionira u ovom televizijskom formatu. Odlično pojačanje emisiji koja u novoj sezoni djeluje poprilično solidno, za sada je fokus većinom na mršavljenju kandidata, a manje na nekim osobnim dramama, svađama i izbacivanjima.

NCIS // Doma - tri kaktusa

Tko zna koliko bi bilo točnih odgovora da Doma TV plasira među gledateljima anketu o tome koliko puta dnevno se na tom programu može pogledati jedna od varijanti Navy CIS-a: nijednom, jednom, dva do tri puta, četiri do pet puta, više od šest puta. OSAM! Točan odgovor je osam puta i ne znam koliko se ponavljanja službeno smatra pretjerivanjem, ali mislim da postoji konsenzus oko toga da ako trećina cijelog dana otpada na iste likove i radnju to i nije baš definicija najpoželjnijeg TV programa. Štoviše, malo što toliko vrišti "nije nas briga za ovaj program" kao emitiranje istog sadržaja bez imalo raznolikosti i inovativnosti.

