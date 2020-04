Luka iz 'Braka na prvu': 'Osjećam se kao Pablo Escobar'

Luka Budak, sudionik showa "Brak na prvu" pratiteljima na Instagramu kazao je kako ne zna što će sa sobom dok se nalazi u izolaciji. U novoj objavi napisao je da se osjeća kao Pablo Escobar.

- Dame i gospodo, kao u onom memeu gdje Pablo Escobar besciljno gleda, tako nekako i ja gledam u zadnje vrijeme. No u Johnu Wicku kažu: 'Se vis pacem para bellum', pa tako nekako gledam i ja na sve ovo. Doći će mir kad tad. Nadam se da se zabavljate - poručio je Luka koji je nakon što se na RTL-u počeo emitirati "Brak na prvu" dobio puno pratitelja na društvenim mrežama. Na instagramu ga trenutačno prati 12 tisuća ljudi.

Podsjetimo, stručnjaci su Luku u showu pojili s Nadiom Amić, s kojom je prvo kliknuo, no činis e da se sve više udaljuju.

- Par više ne spava u istom krevetu te se sve češće svađaju. Luka želi poboljšati njihov odnos, ali Nadia to izbjegava i zbog toga ih je odlučila posjetiti ekspertica Ita Štefanek. Ona je stava da paru treba podrška te je odmah po ulasku u stan shvatila kako im nedostaje bliskosti. Njezino prvo pitanje je bilo logično - što ima novo kod njih?

- Ona je ujutro radila, ja sam slobodu i vrijeme uložio da pospremim malo. Ona dođe doma i onda nema toliko stresa i brige i legne i opusti se - odgovorio joj je Luka dodavši da se on trudi više od svoje supruge, a to se Nadiji nije svidjelo. - Zašto si Luka, rekao to pred kamerama? Da ti smeta što ja idem raditi, što si želim osigurati egzistenciju? Zašto si to, Luka, napravio? - suprostavila se Nadia i zaplakala te pokušala objasniti kako dugo živi sama i da se to ne može promijeniti preko noći.