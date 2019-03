Lucija Lugomer zasitila se Instagrama: 'Moj život nije tako glamurozan'

Onaj osjecaj kada ti je makeup ‘on point’ i eye wing nikada nije bio tocniji...aali stvaaaaaarno je vrijeme da operes kosu 😩 haha! ___________________________________________________________ Draga moja ekipo, kako ste? Nesto se slabo druzimo zadnjih tjedana a pogotovo odkako ne radim Insta Story-e, jel’da? Osjecam se duznom biti vam ’barem’ iskrena te sam dobila dosta vasih poruka: ‘Gdje si? Kako si? Sto se desava?’ ...a vi ste opet puni razumijevanja i na tome vam puno hvala ☺️ Stvarno ste najbolji na svijetu!! Jednostavno sam odlucila da cu usporiti s ovim poslom - odnosno, poslovnim djelom ove price. Moze se reci kako sam se nekih stvari uistinu zasitila. Ovaj posao nosi divne price ali i one manje divne. Iziskuje uzasno puno zivaca, fejk smijanja, laznih prijateljstava, konstantnog dokazivanja, trosenja novaca na totalno bespotrebne stvari, plitkog razmisljanja...pritiska da moras pratiti tempo koji ti ustvari uopce ne odgovara i ne opisuje te kao osobu. Instagram je postao slinjenje za tudjim zivotom zato sto na prvu sve izgleda tako glamurozno, prekrasno i savrseno...moj zivot nije takav i ne zelim takvu poruku slati NIKOME! U par navrata do sada sam vam otvoreno govorila kako njegujem svoj privatan zivot od prvoga dana van ovog javnog a u njemu se trenutno desava bas puno toga. Tesko je nositi ovaj tempo a ujedno zivjeti ocigledno jednostavnijim nacinom zivota u mom privatnom smislu. Shvatila sam kako sam ovdje uvijek nasminkana, gotovo uvijek sredjena..a ja jednostavno nisam bas uvijek ta zena. I ja sam zena koja bi najradje u ducan otisla u pidzami, ako me razumijete.😂 Svasta nesto lijepoga mi se desava stoga zelim biti maksimalno osvjestena i posvecena tim dogadjajima. Odlucila sam da zelim smanjiti poslovni dio svega ovoga i vratiti se prvobitno onome kako je i nastao ovaj profil...mojim novostima koje cine moj maleni dnevnik a vi ste ga odlucili pratiti.♥️ Ako to znaci da cu zaradjivati manje - neka. Barem cu imati svoj mir a to za mene NEMA cijenu. Tu sam ja, ne odlazim...ali je moj tempo drugaciji nego sto je bio te vam hvala sto moju odluku razumijete i postujete. Dobro sam i ne, NISAM trudna🙈 Ljubim!

