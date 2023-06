Legendarna Jane Fonda otkrila da uzima pauzu od glume

Glumica Jane Fonda u 86. godini i dalje okreće glave za sobom gdje god se pojavi zbog svoje mladolike linije, a sudjelovala je i na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu. Ovog vikenda prisustvovala je i Tribeca Film Festivalu na kojem je dobila nagradu za svoj politički aktivizam u sklopu kojeg podržava prava žena i kampanju protiv Vijetnamskog rata.

Na Tribeca Film Festivalu razgovarala je s Robinom Robertsom kojemu je otkrila da će uzeti pauzu od glume uoči predsjedničkih izbora 2024. godine u SAD-u. "Riješimo se Joea Manchina. Moramo glasati za Bidena. Moramo se jako naljutiti na njega i moramo pokušati zahtijevati da zaradi naše glasove", rekla je Jane, piše The Mirror.

Na pitanje hoće li se možda ona kandidirati za predsjednicu Amerike, rekla je da ona nema originalnih ideja. "Jedna stvar u vezi sa starenjem je da počnete biti pametniji oko svojih jačih strana. A to nije jedna od njih. Ja sam navijačica. Nemam originalnih ideja. Ja sam osoba koja preuzima tuđe ideje i za to prima zasluge", rekla je glumica i aktivistica.

Iza Jane je težak period jer joj je prošle godine dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom i o tome je u rujnu putem društvenih mreža obavijestila svoje pratitelje i rekla kako je krenula s kemoterapijama. Navela je tada da je ovo "vrlo izlječiv" oblik limfoma te da 80 posto ljudi preživi, zbog čega se osjeća sretnom. U prosincu prošle godine, nekoliko dana prije svog 85. rođendana od liječnika je saznala pozitivne vijesti.

- Prošli tjedan moj mi je onkolog rekao da je moj rak u remisiji i da mogu prekinuti kemoterapiju - napisala je u objavi na društvenim mrežama. U intervju za Hollywood reporter priznala je kako su joj zadnje dvije kemoterapije bile teške, a najgore joj je bilo što je kao velika zaljubljenica u vježbanje morala staviti po strani svoje uobičajene treninge koje redovito ima s privatnim trenerom.

- To me jako pogodilo, jer sam aktivan tip i nikada nigdje ne idem liftom, ali nakon kemoterapije brzo sam gubila snagu i nisam se mogla popeti stepenicama nigdje pa sam koristila lift. Jednostavno nisam imala energije, na primjer obično u planku mogu izdržati nekoliko minuta, ali kemoterapija me iscrpila i jedva bih izdržala i 30 sekundi u planku - priznala je u intervju.

