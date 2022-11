Laska mi što me uspoređuju s jednim od najvećih kantautora današnjice, lagao bih kad bi rekao da ne maštam o inozemnoj karijeri

Da je glazba ono čime se želi baviti u životu, 21-godišnji Eric Vidović znao je već od najranijeg djetinjstva. Kad su mu bile samo tri godine, na dar je dobio dječji saksofon i gitaru koje je svirao cijele dane, a svoj talent široj publici pokazao je još i tijekom svog sudjelovanja u showu "The Voice". Svjetla velikih pozornica Ericu ne predstavljaju problem, što je i dokazao svojim sudjelovanjem na dva izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a nedavno je publiku osvojio i duetom "Feel you close" koji izvodi s vrsnom vokalisticom Ivanom Kindl.

- Ivanu znam duže vrijeme i podrška mi je od mog prvog singla. Došao sam joj s idejom da pjesmu zajedno otpjevamo. Ivana je praktički pristala i prije nego je čula pjesmu. Kaže da je oduševljena mojim radom i albumom, što mi izuzetno laska - govori nam Eric koji je netom prije svog prvog nastupa na Dori objavio svoj prvi singl s debitantskog albuma "I am Eric" koji je dospio u Top 10 singlova na nacionalnoj top ljestvici. Od tada nekoliko je singlova bilo na listi najemitiranijih, a publika i glazbeni urednici i kritičari sve više i više prepoznaju njegov rad. Neki ga nazivaju i hrvatskim Edom Sheeranom, što njemu itekako laska.

Foto: Dario Njavro, Renato Branđolica/HRT

- Lijepo je biti uspoređivan s jednim od najvećih kantautora današnjice. Ako slučajno čita ovo sad i pozove me da napravimo nešto zajedno, ja se neću niti malo buniti - smije se Eric.

Glazbeni put započeo je s devet godina u glazbenoj školi u Koprivnici, a ubrzo je postao i državni prvak u sviranju gitare. Osvajao je razna prva, druga i treća mjesta na međunarodnim natjecanjima diljem Balkana, ali i šire u zapadnom dijelu Europe, no priznaje da ga klasična glazba nije do kraja ispunila.

- Oduvijek me nešto vuklo prema stvaranju i izvođenju autorske glazbe. Tako sam krajem srednje škole počeo učiti o glazbenoj produkciji, nakon srednje škole otvorio sam svoj studio u kojem i danas radim, bio sam na "The Voiceu" i na Dori 2021. i 2022… Sve u svemu, čini mi se da imam dosta iskustva za jednog 21-godišnjaka! - napominje mladi glazbenik koji nam je otkrio i hoće li i ove godine poslati svoju pjesmu na Doru.

- Nemam to u planu, zaista sjajno iskustvo u sklopu kojeg sam upoznao divne ljude i svakako bih preporučio da se prijave svi oni koji bi željeli, a možda se dvoume još. Naravno, kao netko tko je fan Eurovizije još od malena, pratit ću sve što se zbiva, no ovoga puta - s druge strane ekrana - kaže Eric koji nam je otkrio i što smatra svojim glavnim adutom za uspjeh na glazbenoj sceni.

- Smatram da je moja velika prednost to što pjesme radim sam, dosta pratim i analiziram svjetske trendove, imam svoj zvuk i trudim se biti originalan, a žanrovski nisam ograničen. Moj album prvijenac u SAD-u distribuirala je izdavačka kuća Republic Records, što mi je jako drago. Lagao bih kad bi rekao da ne maštam o inozemnoj karijeri, no realan sam i znam da ništa ne dolazi preko noći. Trenutno se koncentriram na Lijepu našu, da moja glazba dođe do što više domaće publike - zaključuje Eric.

