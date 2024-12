Larisa je u 'Život na vagi' stigla sa 112 kg, a skinula je 26 kg: Na novim fotkama bi je samo rijetki prepoznali

Larisa Emšo, sudionica ovogodišnjeg izdanja "Života na vagi" u show je stigla sa 112,7 kilograma, a pola godina kasnije ima 86,7 kilograma – skinula je 26 kilograma, odnosno, 23,1% tjelesne mase. Nakon što je emisija 'Život na vagi' završila, Larisa je odlučno nastavila svoj put transformacije, što je vidljivo i na njezinim profilima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Ranije je za RTL.hr otkrila kako joj se nakon "Života na vagi" dogodila još jedna velika promjena.

"Dogodila se veća promjena u mojem životu. Nakon deset godina sam ponovno sama. Bivši dečko i ja smo odlučili prekinuti. Sad imam još dodatnog vremena za rad na sebi jer mi je to i prvi cilj. Zavoljeti se još više", rekla je i dodala da se dobro osjeća iako nije bila finalist. Naučila sam svašta i to sam nastavila primjenjivati i kod kuće i to mi je bio cilj", rekla je Larisa o sudjelovanju u 'Životu na vagi'. Za nju je to bila velika prekretnica, a sve što je naučila, počela je primjenjivati i vani.

"Bilo je malo teže i izazovnije budući da sam imala svakodnevne obaveze poput odlaska na posao i ostalo. Morala sam u raspored ugurati i treninge i organizaciju same prehrane. Navečer bih kuhala za dan kasnije, da si imam nešto uzeti za posao. Treninge bi dogovarala nakon smjena i tako. Nekada nisam uspijevala trenirati dva puta na dan, ali kad bih imala slobodnog vremena, odrađivala bih šetnje", rekla je Larisa. Vrlo je blizu, kaže, svome cilju... "Zadovoljna sam iako nisam baš izgubila 50 kilograma koliko sam planirala, ali sam zadovoljna jer mi se promijenio mentalni sklop da shvatim da postoji bolja opcija od gladovanja ili dijeta. Naučila sam kako prehranu balansirati, da mi sve odgovara", rekla je Larisa.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

"Život na vagi' je bio jedna od najboljih odluka u mojem životu zbog mnogo faktora. U jednom kraćem periodu sam uspjela izgubiti kilograme koje samostalno ne bih. Dosta me naučio disciplini, samopoštovanju, a tamo sam imala svu moguću pomoć - i što se tiče trenera, i prehrane i psihološku pomoć. Nakon izlaska iz showa mi se preokrenuo život. Mislim da je iz cijelog ovog projekta, barem u mojem slučaju, izašlo nešto pozitivno", zaključila je. Podsjetimo, pobjednica ovogodišnje sezone je Alina Pantseyeva, koja je započela svoje putovanje u emisiji s težinom od 145,3 kilograma, da bi na završnom vaganju dostigla 73,6 kilograma, ostvarivši impresivan gubitak od 71,7 kilograma. Ovaj rezultat predstavlja smanjenje težine od 49,3 posto, što je postavilo novi rekord u svih osam sezona 'Života na vagi'. Kao nagradu za svoju iznimnu predanost i trud, Alina je osvojila značajnu novčanu nagradu od 20.000 eura!

VIDEO Slavni pjevač godinama je bolovao, iznenada preminuo na Božić, a njegovu pjesmu pjevaju baš svi