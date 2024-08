Lana Jurčević otkrila koji je razlog za slavlje u njezinoj obitelji, pa plesala s kćeri u naručju

Pjevačica Lana Jurčević nedavno je postala mama, a na društvenim mrežama sada dijeli različit vide sa svojom obitelji. Ove objave uglavnom se vežu uz razne događaje, a ovoga puta je otkrila da njezina obitelj itekako ima razloga za slavlje. Lana je podijelila video u kojem pleše i pjeva, a kćerkicu Maylu Lili drži u naručju. Lana nosi zeleni komplet te ima široki osmjeh od uha do uha te ima i cvijeće. "Slavimo izlazak svoj troje iz temperaturu, 7. godišnjicu veze i 9 mjeseci Mayle", poručila je, a u komentarima dobla brojne čestitke. Video možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Lana je nedavnim videom nasmijala svoje pratitelje na društvenoj mreži Instagram. Naime, ona je snimila svoju kći Maylu Lili koja je puzala po podu i napisala: "Kad me pitaju tko mi čisti kuću". "Odred za čistoću! Nakon što poliže sve nogice od stolaca i stolova i ogledala, na red ide pod", dodala je Lana. Njezini su pratitelji u komentarima podijelili slične situacije.

- I mi imamo takvu jednu preslatku čistačicu. Roboti se mogu posramiti gdje su one u stanju naći mrvice, a o poliranju da i ne pričam - glasi jedan od komentara ispod objavljenog videa.

Nedavno je svoju kćerkicu povela i na Ibizu. Iz Španjolske je objavila i fotografiju i otkrila kako joj društvo prave Kristina Zubac, supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, Petra Poznić, vlasnica vinarije i supruga trenera fitnessa Stefana Poznića, te samozatajna Dina. - Naše prvo romantično putovanje... kud drugo nego na Ibizu. Maki nam raste kao gljivica poslije kiše, već je ogromna. I prepredobra je sve vrijeme! Naputovala se i u maminom trbuhu i zapartijala na maminim koncertima, tako da je ‘svoj na svome’ i sad. - napisala je Lana i objavila nekoliko fotografija s malenom i video u kojem se njezin partner Filip Kratofil igra s njihovom kćeri.

Inače, Lana i njezin partner Filip Kratofil su dijete dobili krajem prošle godine, a zajedno su od 2017. Prije nekoliko mjeseci su otkrili ime bebe tako što su njezino ime istetovirali.

- Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je tada, a sada je napokon podijelila ime i to kroz snimku tetoviranja s partnerom.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca… Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

