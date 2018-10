'Ustala sam s obiteljskog ručka i otišla u WC ušmrkati kokain'

Može biti 100 ljudi u sobi i njih 99 neće vjerovati u vas, ali dovoljan je samo jedan i taj će promijeniti cijeli vaš život – u proteklih dana barem je dvadesetak puta ponovila pop-diva Lady Gaga o svom partneru s filmskog platna, glumcu i redatelju Bradleyu Cooperu.

Iako se mediji sprdaju s njezinim “papagajskim veličanjem” Coopera, za 155 centimetara visoku umjetnicu koja je u deset godina glazbene karijere zaradila 275 milijuna dolara, najvjerojatnije vrijedi ona “tko se zadnji smije – najslađe se smije”.

Glazbeno-glumački par, naime, ujedinio se u četvrtom remakeu filma “Zvijezda je rođena” pod Bradleyevom redateljskom palicom, a da su napravili dobar posao (on je za film naučio svirati gitaru i klavir i pohađao je satove pjevanja) u romantičnoj drami o glazbeniku Jacksonu Maineu, sklonom čašici, koji se zaljubljuje u anonimnu pjevačicu Ally, i kako njezina karijera jača tako ključaju nesporazumi i svađe među njima, govori i podatak da je film u prva dva tjedna prikazivanja premašio zaradu od 100 milijuna dolara. Cooperu se smiješe čak četiri nominacije za Oscar i to za glavnu ulogu, režiju, scenarij i produkciju, dok Lady Gaga, koja briljira u ulozi Ally, možda zaradi drugu (i najprestižniju) glumačku nagradu: zlatni kipić za glavnu žensku ulogu.

Oscar joj možda ne bi bio kruna karijere jer je do sada imala itekako zvjezdanih uzleta: jedina je glazbenica koja je u jednoj kalendarskoj godini (2016.) nastupila na tri najprestižnije američke manifestacije – na dodjelama Grammyja (hommage Davidu Bowieju), na Oscarima (u duetu s Dianom Warren otpjevala je “Til It Happens To You”) i izvela je američku himnu u finalu Super Bowla. No zlatni kipić sjajno bi se uklopio u njezinu kolekciju nagrada među kojima su Zlatni globus za ulogu krvoločne vampirske Kontese u TV serijalu “Američka horor priča”, šest Grammyja, 13 nagrada MTV Video Music i tri Brit Awards. Uz to, nosač zvuka iz filma “Zvijezda je rođena” već je treći tjedan na prvom mjestu Billboardove glazbene ljestvice pa bi pjevačica, koja je umjetničko ime odabrala po hitu “Radio Gaga” grupe Queen, mogla (ponovno) završiti i u Guinnessovoj knjizi rekorda kao glazbenica s najviše albuma (ukupno pet) koji su bili na prvom mjestu u jednom desetljeću.

Lady Gaga, koja je klavir počela svirati s četiri godine, zaslužila je i svoje mjesto u Kući slavnih skladatelja, osvojila je nagradu za stil Udruženja američkih modnih dizajnera, a proteklih je godina redovito na Forbesovoj listi 100 najutjecajnijih žena svijeta. Preko svoje neprofitne organizacije “Born This Way Foundation” promovira prava mladih i zalaže se za suzbijanje bullyinga, a jako je angažirana u borbi za manjine, ponajviše LGBT pokret, kao i za ženska prava. Upravo je ženama u Hollywoodu nedavno posvetila govor na godišnjoj konferenciji magazina Elle, na kojoj se pojavila u predimenzioniranom odijelu Marca Jacobsa i s pola milijuna dolara vrijednim dijamantnim prstenom, kojim ju je nakon dvije godine veze zaručio 17 godina stariji menadžer za talente Christian Carino.

– Mi nismo samo objekti za zabavu pred očima svijeta. Mi nismo samo slika koja izmamljuje osmijeh na ljudskim licima. Mi nismo članovi nekog golemog izbora ljepote gdje se natječemo da bismo zadovoljile publiku. Mi žene Hollywooda smo glasovi. Mi imamo duboke stavove, ideje i vrijednosti o svijetu i imamo moć da govorimo i da nas slušaju, kao i da im uzvratimo ako nas pokušaju ušutkati – odlučno je poručila glazbenica, rođena u imućnoj obitelji telekomunikacijskih poduzetnika pod pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta prije 32 godine u New Yorku.

Tada je progovorila i o vlastitim demonima iz prošlosti: silovanju koje je doživjela s 19 godina i dugogodišnjoj borbi s depresijom, no sve je prebrodila zahvaljujući ljubavi svojih najbližih, mame Cynthije, ljepotice s američkog zapada, i tate Joea, prve generacije talijanskih doseljenika. Upravo su roditelji otkrili da je njihova djevojčica nevjerojatno talentirana: mala Stefani po sluhu je svirala klavir i pjevala hitove Stevieja Wondera, Billyja Joela, Rolling Stonesa i Brucea Springsteena. Uz satove klavira i pjevanja, Germanotte su svojoj djeci, Stefani i njezinoj šest godina mlađoj sestri Natali, htjeli omogućiti najbolje obrazovanje: djevojčice su pohađale privatnu katoličku školu Sacred Heart u koju su išle i Gloria Vanderbilt, Caroline Kennedy te sestre Paris i Nicky Hilton.

– Za klavirom bih se prepustila emocijama i žustro lupala po tipkama i mahala rukama pa bi mi učiteljica, koju je živcirala moja teatralnost, svezala zglobove špagom da toliko ne lamatam. Znala sam da moram naporno vježbati da bih postala odlična glazbenica, glazba mi je bila u krvi i zbilja sam dobro svirala – priznala je u svojoj autobiografiji glazbenica.

Pred ogledalom u sobi bi satima oponašala plesne pokrete Michaela Jacksona (danas posjeduje impozantnu zbirku njegovih memorabilija, među njima i bisernu rukavicu), a oduševljavala se Madonninim seksi imidžom, glasom i performansima Grace Jones te teatralnim transformacijama Freddieja Mercuryja i Davida Bowieja. Kasnije je neke idole svoje mladosti imala prilike upoznati, ali i doživjeti da je poštuju najveća imena glazbene scene: nastupala je s Mickom Jaggerom, Springsteen ju je tražio autogram za djecu nakon njezina prvog koncerta u Madison Square Gardenu, s Tonyjem Bennettom nastupala je i snimila albume jazz-standarda, Beyoncé i Kanye West zvali su je kao gošću na turneji, a sa svojim bliskim prijateljem Eltonom Johnom često zasvira na klaviru.

Mala Stefani uvijek je imala samo jedan cilj: baviti se glazbom i imati publiku koja će je obožavati, a zbog toga je upisala i Tisch School of Art na sveučilištu New York.

– Kada me prozovu da sam diktator na snimanju spotova, samo im odgovorim da sam odradila svoj put uz “krv, znoj i suze” i da mogu biti kreativna direktorica. U školi sam svako jutro plesala pet sati, potom glumila nekoliko sati, pa vježbala klavir i po noći učila normalno gradivo – prisjeća se Lady Gaga koja je već u srednjoj školi počela nastupati po klubovima na Lower East Sideu i West Villageu. Iz prostranog roditeljskog stana na prestižnom Upper West Sideu preselila se u Downtown i s tatom sklopila pakt: pauzirat će jednu godinu od studija i, ako u tom periodu ne napravi ništa u glazbenoj karijeri, vraća se na faks. Da bi preživjela bez roditeljske pomoći, radila je tri posla: konobarila, svirala po klubovima i nastupala kao go-go plesačica. Tada se počela i drogirati…

– Shvatila sam da sam prešla granicu kad sam na jednom obiteljskom ručku otišla šmrkati kokain na WC. Otac me samo razočarano pogledao i rekao: “Mala, dovedi se u red. Skroz si sjebana” – otkrila je pjevačica, koja je prije dvije godine s roditeljima otvorila talijanski restoran Joanne, nazvan u čast očeve sestre preminule od posljedica lupusa. Za tatu je posebno vezana: kada je 2009. otišao na operaciju srca, Gaga je otkazala koncerte i bdjela uz njegovu postelju. I inzistirala da ona plati operaciju i tom simboličnom gestom “daruje mu srce”.

Očeva kritika nagnala ju je da se u mladosti prestane drogirati i usredotoči samo na karijeru. Tada se prozvala Lady Gagom i počela nastupati s 11 godina starijom zabavljačicom Coleen Martin, umjetničkog imena Lady Starlight. Kao dvojac poznat po nastupima pod perikama i u šljokičastoj odjeći, djevojke su prvo osvojile newyoršku scenu, a potom su 2007. nastupile i na glazbenom festivalu Lollapalooza u Chicagu, na kojem je policija uhitila Gagu zbog nedoličnog odijevanja (na šorc je nosila topić i imala čizme na vezanje do koljena).

Njezine pjesme i osebujan stil, pogotovo svjetleći disko štap s kojim je odlazila partijati po klubovima u New Yorku i Los Angelesu, osvojili su prvo gej populaciju. No i kasnije je Gaga istovremeno oduševljavala i šokirala svojim neobičnim kreacijama poput uskog kombinezona napravljenog od kondoma, haljine od goveđeg mesa ili prozirnog balonera ispod kojeg je odjenula samo tangice, a na bradavice nalijepila bijelu traku. Pjevačica je smisao za modu naslijedila od mame, svoje tijelo voli ukrašavati tetovažama (ima ih 19 – od znaka za mir, sidra, ruža, riječi “tata” u srcu do anđela, misa, trube, ruke čudovišta i Davida Bowieja), a svaku odjevnu kombinaciju voli zaokružiti detaljima: naočalama, nakitom, otkačenim šeširima, maskama, krinkama….

– Imam više od stotinu perika i, kada sam shvatila da ih nemam gdje držati, dala sam za njih urediti posebnu sobu. Publici je uvijek zanimljivo nagađati tko se krije ispod maske jer nitko ne zna da je Lady Gaga ova plavokosa djevojka pred vama – otkrila mi je Lady Gaga 2009. u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria, tek mjesec dana nakon što će joj izaći drugi album “The Fame Monster” (“čudovištima” od dragosti voli nazivati svoje obožavatelje) koji će je plasirati na sam vrh estradnog neba. Jednako su uspješni bili i albumi “Born This Way” i “Joanne”, a otkako je prije dvije godine prekinula zaruke s glumcem Taylorom Kinneyem, svoj privatni život krije od javnosti.

– Kada me pitaju je li mi dosadilo biti glazbena zvijezda, zastanem i pomislim: možda bih trebala iskočiti iz ovog jurećeg vlaka. Ali znam da ne mogu niti želim. To je kao da staviš zvijezdu da sjaji na nebu i onda je odjednom želiš ugasiti – rekla je Lady Gaga, koja trenutačno okuplja ekipu za šesti studijski album. Uz promoviranje filma i pisanje novih hitova, Gaga je također fokusirana na probe za novi glazbeni projekt: pod nazivom “Lady Gaga Enigma” tijekom dvije godine nastupat će u MGM Park Theatreu u Las Vegasu, a prvi koncert održat će se u prosincu.

