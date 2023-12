Kolege se prisjetili Massima na godišnjicu smrti: 'S njim su svi trenuci bili sretni'

Prije godinu dana nakon borbe s teškom bolesti napustio nas je glazbenik Massimo Savić koji je obilježio živote svoje publike lijepim pjesma, ali i svojim kolega koji su ga se ovom prilikom prisjetili. Video s njihovim prisjećanjima objavljen je na YouTube kanalu diskografske kuće koja je stajala iza Massima. Njegov prijatelj Ivan Dečak o velikom glazbeniku rekao je ovo:

- Naše upoznavanje dogodilo se jako spontano, na Zapadnom kolodvoru. Neću to nikada zaboraviti. Početak 2000-ih, padala je kiša. Ja nikada ne nosim kišobran kada su naznake za kišu, pa tako ni toga dana. Stajao sam ispod jednog nadvožnjaka i zaustavio se auto i u njemu je sjedio i vozio ga Massimo Savić. Rekao mi je: 'Upadaj, frende.' Nisam mogao vjerovati da je to čovjek kojeg znam s televizije i radija, da je to čovjek čiji kompletan opus znam još od Doriana Graya i dalje njegovu samostalnu karijeru. Već taj prvi susret je pokazao kakav je Massimo istraživač jer je znao da smo mi upravo objavili naš prvi singl, rekao mi je da mu je drago da sam u Zagrebu i odvezao me doma. To je zapravo početak našeg prijateljstva koje je samo raslo i raslo i naravno, počašćen sam činjenicom da je prihvatio neke od mojih pjesama i otpjevao ih onako životno i bogato i dao im vječnost - prisjetio se pjevač grupe Vatra i Massimov dobar prijatelj.

Lijepih trenutaka s Massimom rado se prisjeti i Nina Badrić.

- S Massimom su svi trenuci bili sretni. On je bio jedna specifična osoba, ne samo pjevač koji je dovodio svoje izvedbe do savršenstva nego je bio genijalno zanimljiv lik. Na njega će me uvijek asocirati velika količina radosti i veselja - rekla je Nina.

Vanna je istaknula kako se uvijek s osmijehom prisjeća Massimovog smisla za humor, a producent i klavijaturist Ivan Popeskić kao jednu od omiljenih među mnogim uspomenama istaknuo je njihovu nezaboravnu vožnju skuterom kroz Opatiju.

Podsjetimo, Massimo je preminuo, kako su izvijestile njegova supruga Eni i kći Mirna, nakon kratke i herojske borbe u 61. godini života i ostavio golemu prazninu u srcima mnogih koji su ga voljeli.

VIDEO Lana Klingor mihić o prizorima u shopping centru