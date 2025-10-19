Koga ljubi lovkinja Morana iz 'Potjere'? Sve je iznenadila svojim bračnim statusom, a najviše vole raditi ovo

Morana Zibar ističe se kao jedina žena među lovcima popularnog HRT-ovog kviza znanja "Potjera", a možemo ju gledati i u specijalu "Superpotjera". Lovkinja svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti, no početkom ove godine postalo je poznato da je samozatajna Morana u dugogodišnjem partnerskom odnosu s Filipom Tomišićem te da imaju kćer Katju. Premda je lovkinja aktivna na društvenoj mreži Instagram, rijetko objavljuje fotografije svoje obitelji. Obitelj često putuje, pa su tako novu 2025. godinu dočekali u Turskoj, a Morana je ranije objavila i neke njihove zajedničke fotografije s putovanja.

Krajem prošle godine, u emisiji "Knjazalište" Roberta Knjaza, Morana je progovorila o svom partnerskom odnosu, otkrivši i njihov bračni status. "Izvanbračna zajednica", pojasnila je tada Morana. Osim što je prepoznata kao lovkinja, poznata je i po svom kulinarskom talentu, što je u više navrata pokazala kuhajući u emisiji "Kod nas doma".

Inače, godine 2020., nakon razornog potresa koji je pogodio Glinu, otkrila je i pojedinosti o svom podrijetlu, ističući kako je rodom iz tog kraja. "Tata mi je rođeni Glinjanin. Znači, napola sam Glinjanka. Gledam Nedjeljom u 2 i osjećam se k’o metafora države. I ja sam se otuđila, više me ništa ne veže uz taj kraj, nisam bila preko 15 godina. Sad sam poslala stvari, uplatila i ponudila pomoć. Svejedno se loše osjećam. Za razliku od države", napisala je tada na društvenim mrežama.

Za magazin Story otkrila je više o svojoj obitelji i povezanosti s Glinom. "Moj otac rođen je u Glini, u tipičnoj starinskoj obiteljskoj kući s bunarom i velikim dvorištem, u glavnoj ulici. Na studij je otišao u Zagreb, gdje je nastavio živjeti, radio i poslije upoznao moju majku. Preminuo je od bolesti 2015. godine, a njegova majka odnosno moja baka umrla je u Glini još za vrijeme rata. Kuća je bila njezina, na kraju je samo ona živjela u njoj i zapravo bila naša glavna poveznica s Glinom. Nakon rata, kad se situacija normalizirala, kuća je prodana i to je bilo to, jedno poglavlje zatvoreno. Mislim da zapravo od tada, od tog poslijeratnog čemera, nisam više kročila u Glinu. Imam još nešto dalje rodbine u njoj, ali oni s kojima sam u kontaktu od velikog Zibarskog plemena uglavnom ne žive tamo", ispričala je tada Morana za Story.

Unatoč tome što se rijetko otvara o privatnom životu, Morana Zibar svojim jednostavnim i iskrenim nastupima na televiziji, kao i dojmljivom životnom pričom, ostaje jedno od omiljenih lica domaće javne scene.