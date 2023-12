Kandidati pretjerali sa sastojcima u stres testu, Melkior im priskočio u pomoć

Kandidati MasterChefa dobro su se pomučili dok su replicirali Melkiorovo jelo, ribu u tijestu od soli. Inspiraciju za to jelo Melkior je dobio tijekom jednog stažiranja izvan Hrvatske, a prilikom kušanja jela, kandidati nisu stajali kao obično, nego su sjedili. Iako je Dominik rekao da je to zbog toga što je jelo bilo jako dobro, razlog ovakvom kušanju ipak se skriva i u dijelu zadatka koji će morati izvršiti. Naime, žiri im je tom prilikom pokazao i kako će servirati ovo zahtjevno jelo.

Čak 80 minuta dobili su za izradu ribe u tijestu od soli s dodatkom, kako su rekli prilikom kušanja, jako finog kroketa. Sarah je prva pojela cijeli tanjur, baš kad je Ivana počela govoriti kolegama da pripaze da ne pojedu previše kako ih količina hrane koju su pojeli ne bi ometala u radu. S obzirom na to da je jelo većinom od povrća, Melikor je odmah komentirao: „To je sve lagana hrana“.

Iznimno je bilo važno da se kandidati jako dobro organiziraju jer bilo je podosta zahtjevnih komponenti koje je trebalo dovršiti i staviti na tanjur u ograničenom vremenu. Nema koji segment ovog zadatka nije bio težak, a ni vremena za čitanje recepta kandidati nisu dobili puno.

VEZANI ČLANCI:

Zahtjevno jelo koje im je zadao Melkior dobro je pomučilo kandidate, a Ivana je napomenula i da se preznojavala dok ga je radila. „Nemojte zaboraviti, bitno nam je kako ćete pripremiti jelo, ali važna je i prezentacija i servis jela ispred nas“, napomenuo im je Melkior. Zbog ograničenog vremena, Luka je odlučio nekoliko segmenata raditi u isto vrijeme, a Melkior je kolegama u žiriju otkrio da je najvažnije prvih 30 minuta i da ga zanima kako će se kandidati iz toga „iščupati“.

Luka pak smatra da je ovom izazovu prestupio bolje nego u prethodnom. No, kad su izvadili ribu iz pećnice, kandidati su shvatili da se zalijepio papir za tijesto u kojem je bila riba, pa su se pomučili s odvajanjem od vrućeg tijesta.

„Uplašio sam se kad sam vidio ulje jer moje je bilo tamno, ali procijedio sam dva puta i bilo je odmah puno bolje“, prisjetio se Luka kuhanja. „Nisam se mučila s tim što od namirnica trebam staviti, ali proces je bio dugotrajan i trebalo je biti jako strpljiv“, zaključila je Ivana.

Kad su imali problema s kroketom, jer su prilikom blendanja u njega svi stavili više xantane, Melkior je uskočio s vrijednim savjetom. Ivanu je najviše izmorilo tijesto. „Nema predaje, osjetim kako mi cure kapljice znoja, ali mislim si: riješit ću ja tebe, nećeš me slomiti“, istaknula je ona. „Gotovo je, uspjela sam, borba do zadnje sekunde, ali sve je tu na tanjuru i zadovoljna sam“, rekla je Ivana kad su odbrojane i zadnje sekunde za kuhanje. „Svi smo sve stigli, nije bilo toliko nervoze i većinom smo zadovoljni“, kazao je Luka, ali dio koji će se također ocjenjivati – serviranje, tek dolazi na red, a to ćemo imati prilike vidjeti u sljedećoj epizodi MasterChefa.

VIDEO: Vjenčali se Iva Šarić i Bruno Petković, a imali su još jedan razlog za slavlje na taj datum