Kada netko kaže da je pogledao odličan putopis koji ga je impresionirao, definitivno prva pomisao nije - Ljubljana! Ali...

Sretni gradovi // HRT1 - pet ruža

Kada netko kaže da je pogledao odličan putopis koji ga je impresionirao, nasmijao, potaknuo na razmišljanje i motivirao na barem privremenu promjenu okruženja, logično je pomisliti da je pogledao dokumentarac o nekoj dalekoj i egzotičnoj destinaciji gdje žive ljudi sasvim drugačije kulture. Možda Indija, Polinezija, neki udaljeni dio Južne Amerike ili Afrika… Definitivno prva pomisao nije - Ljubljana! A ipak, putopis Martine Validžić iz glavnog grada susjedne nam države jedan je od najboljih koji se na televiziji u zadnje vrijeme mogao pogledati. Vrijedi to, uostalom za sve epizode njezine dokumentarno-putopisne serije "Sretni gradovi" u kojima donosi priče iz metropola u kojima, prema istraživanjima, žive najsretniji ljudi na svijetu. Posjetila je tako Kopenhagen, Reykjavik, Beč, Lisabon i Rim, no epizoda o Ljubljani koja je emitirana ovog tjedna posebno je simpatična, možda baš zato što pokazuje da za napraviti dobar putopisni sadržaj nije potrebno otići na drugi kraj svijet, već je poanta u talentu da se na zanimljiv i primamljiv način ispriča priča, pa iako iz Ljubljane. Način na koji Validžić opisuje grad, kao djevojku koja opušteno pleše na plesnom podiju i jede burger bez grižnje savjesti, kadrovi koje iz ovog grada donosi i sugovornici koje je odabrala miljama su daleko od klasičnih, često monotonih putopisnih emisija. I teško se sjetiti je li ovakav tip emisija ikada izgledao bolje nego što izgleda sada, kada gledatelje kroz gradove vodi ova poznata HRT-ova voditeljica. U Ljubljani je razgovarala s nizom zaljubljenika u grad, pronašla je ljude iz svih krajeva svijeta koji su došli živjeti baš u Sloveniju, posjetila je jedan sasvim drugačiji second-hand shop, donijela priču o odvajanju otpada, o obrazovanju, ali i o gastronomskoj sceni. Razgovarala je i s hrvatsko-slovenskim ljubavnim parom, svjetski poznatom kuharicom Anom Roš, glazbenicima, umjetnicima… Posebno je simpatično, s obzirom na specifičnost jezika, što je cijela emisija snimljena na nekoj spontanoj kombinaciji hrvatskog, engleskog i slovenskog što još dodatno pridonosi opuštenom dojmu. Ipak, to što je atmosfera cijelog putopisa veoma ležerna, ne znači da nije edukativan! Može se iz njega itekako naučiti - pa čak i o Sloveniji!



Čileanski san // HRT2 - jedna ruža

Nešto tradicionalniji tip dokumentarca mogao se pak pogledati na drugom programu HRT-a, ali s veoma zanimljivom temom, ovoga puta o - Hrvatima. I to o Hrvatima izvan domovine, točnije iseljenicima u Čile, koji u toj južnoameričkoj državi danas imaju status društvene elite. Ovaj dokumentarac priča upravo priču o tome kako su prošli put od iseljenika u potrazi za preživljavanjem do pripadnika najuspješnije hrvatske dijaspore. Stavljeno je to, naravno, u kontekst priče o čileanskom predsjedniku Gabrielu Boriću koji je također podrijetlom Hrvat. Veoma impresivna priča ispričana iz perspektive Hrvata koji danas žive u Čileu nosi veoma snažnu pouku o postizanju uspjeha Hrvata izvan Hrvatske.

Vijesti na španjolskom // HRT Int. - dva kaktusa

Sadržaj poput spomenutog dokumentarca bio bi idealan za emitiranje na međunarodnom kanalu Hrvatske radiotelevizije. Iako je u teoriji riječ o odličnoj ideji, u praksi taj program izgleda kao da nema jasnu viziju te se na njemu emitira sve pomalo. Mogu se tu, između ostalog, pogledati i vijesti, primjerice na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku no to što se mogu pogledati, ne znači da ih netko i gleda. Štoviše, to je malo vjerojatno. Dok se s jedne strane televizijske kuće trude biti što inovativnije kada je riječ o domaćem informativnim programu, čini se kako se u prijevodu na drugi jezik izgubi bilo kakva zanimljivost pa su prezentirane vijesti ubitačno dosadne i monotone, i nimalo prilagođene stranoj publici.



RTL Direkt // RTL - tri ruže

Nešto novo i, kako se za sada čini, veoma zanimljivo, pripremio je svojim gledateljima RTL koji je ovog tjedna konačno najavio skorašnji početak dugo očekivanog emitiranja emisije “Dosje Jarak”. Tim je povodom u RTL Direktu gostovao ovaj poznati reporter i već za to treba pohvaliti RTL jer je riječ o odličnom plasmanu nove emisije. Što se tiče samog dokumentarnog serijala o zločinima koji su potresli Hrvatsku, treba reći da je Jarak u ovom gostovanju poprilično podigao ljestvicu očekivanja te najavio ozbiljan istraživački projekt na kojem se dugo radilo, a koji će govoriti o ubojstvu Ive Pukanića, Ivane Hodak, krvavom pohodu generala Koradea… Sve su to, prisjetio se Jarak, slučajevi o kojima je i sam izvještavao što ovom projektu daje dodatnu težinu i stoga jedino što se može zaključiti je - jedva čekamo!

VIDEO: Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika