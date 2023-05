Jedna od najljepših glumica svijeta šokirala izgledom lica, mnogi je nisu ni prepoznali

Glumica Meg Ryan (61) bila je omiljeno lice Hollywooda, a otkako je otkrila čari estetskih operacija i u potpunosti promijenila izgled sve se rjeđe pojavljuje u javnosti. No, kada se i pojavi, mnogi ju ne uspiju niti prepoznati koliko si je promijenila lice. Tako je bilo i sada kada se pojavila na projekciji dokumentarnog filma "Still" u New Yorku. Pozirala je sa svojim kolegom Michaelom J.-jom Foxom.

Na projekciji, koja je održana u Alice Tully Hallu u Lincoln Centru, Meg je izgledala jako dobro raspoložena dok je pozirala sa svojim prijateljima, uključujući Billa Murraya i Elvisa Costella.

Meg je dugo odbijala priznati da se podvrgnula estetskim operacijama, no sada joj to više nitko ne može povjerovati, a mnogi su se šokirali izobličenim licem.

U ožujku su je paparazzi uhvatili u šetnji. Ryan je primijetila fotografe i nasmijala im se, no nije htjela otkriti svoje lice koje je već duže vrijeme tema na društvenim mrežama. No, osim fanova, o njenom izgledu oglasio se i redatelj James Mangold s kojim je 2001. radila na filmu 'Kate i Leopold'.

- Previše je napravila. To je bio šok za ljude i ona više ne izgleda kao Meg Ryan u koju smo se zaljubili - rekao je. Već duže vrijeme ne dobiva velike uloge, a u nekima je samo narator. Od 2020. nema informacija o tome tome da nekom novom projektu.

Meg je 90-tih bila jedna od najpopularnijih glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogama u brojnim romantičnim komedijama no otkako se podvrgnula mnogobrojnim estetskim operacijama sve je rjeđe je dobivala uloge, a na kraju se povukla iz javnosti.

Ni u privatnom životu nije imala previše sreće, a od glumca Dennisa Quaida s kojim je bila od 1991. godine razvela se 2001. godine. S Dennisom je dobila sina Jacka, a godinu dana nakon razvoda potvrdila je vezu s glumcem Russellom Croweom kojeg je 2000. godine upoznala na setu filma "Dokaz života" dok je još bila u braku s bivšim suprugom.

