Je li tretman uistinu jednak za sve ili je za neke malo 'jednakiji'

Suočeni s povećanjem broja oboljelih i pucanjem taktike u borbi protiv naleta korone u epidemiološkom sustavu kojemu manjka ljudi, posljednjih dana pokušavamo svašta i savjetuju nam svašta kako zimu ne bismo smo dočekali s eksponencijalnim rastom zaraženih. Pritom je ponajmanje kriv zdravstveni sustav ili epidemiolozi koji prenapregnuto rade već mjesecima. Krivac za ovo povećanje broja zaraženih, čak i mimo očekivanog povećanja zbog dolaska hladnije jeseni, nalazi se na drugom mjestu, kao što je i rast posljednjih tjedana počeo zbog drugih razloga, a ne zbog hladnog vremena.

U pokušaju da se spriječi očekivana zimska ekspanzija korone čuli smo i najave da bi možda moglo biti i kazni, ili da nisu isključene, jer, kakve su to mjere koje se svode samo na preporuku? No, budimo realni, prošlo je vrijeme za to, barem što se tiče kazni. Naime, kažnjeni smo već od ljeta pogrešnim pristupom masovnim okupljanjima, u kojima su neki već kažnjeni, a drugi prošli lišo, pa ćemo sada ispaštati svi. Kažnjeni smo svi skupa sadašnjom varijantom blažeg lockdowna, koji možda nije proglašen u slučajevima restorana i kafića, ali svodi se na slično. A sve to samo zato što nam se dogodilo baš ono o čemu sam uporno pisao proteklih mjeseci i tjedana, a to je da ćemo zbog ponašanja nekih i neselektivnosti drugih (raznih lokalnih stožera) na kraju svi završiti pod istim, pojačanim mjerama. Za razliku od organizatora koncerata i kulturnih programa, koji su bili pod najvećim povećalom stožera pa su im se brojili centimetri razmaka među publikom, ponajveća popustljivost bila je usmjerena na okupljanja od kojih je potjecalo najviše zaraze, svadbi, noćnih klubova i vjerskih okupljanja.

Njima se gledalo kroz prste do te mjere da je nedavno s nekog općinski organiziranog predstavljanja knjige u Popovači od 120 okupljenih izašlo 90 pozitivnih, među njima i zamjenik šefa lokalnog stožera, a navratio je (bez maske) i gradonačelnik te sjedio sa svima njima bez distance i masku nije nosio nitko od okupljenih. Bi li se njima retroaktivno mogla uputiti neka novčana kazna, a ne samo kurtoazni prijekor nakon što su po medijima prali ruke i objašnjavali da im je žao, a gradonačelnik čak izjavio da nije ni bio tamo, dok ga fotografija nije podsjetila da ipak jest došao, “ali malo kasnije nakon početka”. I opet bez maske, koje su u to doba već bile obvezne u zatvorenim prostorima. Ovo je samo jedan od mnogih primjera nejednakog odnosa koji ljude toliko živcira da je nezadovoljstvo očekivano urodilo povećanim buntom protiv bilo kakvih mjera, pa i onih koje su potrebne i korisne. No kakva korist od toga ako su lokalni “šerifi” oslobođeni bilo kakve odgovornosti i za očite pogreške koje su napravili pred kamerama i objektivima fotoaparata? I svadbe su donedavno organizirane sasvim slobodno, da bi nas sada sve “vjenčali” jačim mjerama zaštite pa ćemo svi plaćati sličan račun i biti jednako kažnjeni.

Ne samo koronom nego mjerama koje su razumljive, ali iznjedrene prije svega prošlim neadekvatnim razlikovanjem “opasnih” od manje opasnih okupljanja. Koga bi danas mogli kažnjavati? I zašto? Podsjetimo, u sedam mjeseci borbe protiv korone novčane kazne dobila su samo četiri rock-koncerta, tj. njihovi organizatori, za svaki po 30 tisuća kuna. A da na ni na jednom okupljanju s rock-glazbom, bilo pojedinačnom bilo festivalskom, nije zabilježena nijedna osoba (slovima: nula) zaražena koronom. Kao ni u zrakoplovima. U takvoj situaciji potpuno je besmisleno da se samo ugostitelji – a ne, recimo, i gradski prijevoz – ili kulturna okupljanja tjeraju na pojačane mjere opreza i radikalno im se ograničava publika, tj. broj okupljenih na koncertima i u restoranima, dok tražena četiri četvorna metra slobodnog prostora za jednog čovjeka nećete naći nigdje drugdje, ni u tramvaju ni u Popovači.