Ivan Pažanin pokazao roditelje: Pogledajte kome više nalikuje

Popularni splitski chef Ivan Pažanin jedan je omiljenih domaćih kuhara, a od nedavno ga gledamo i u novom kulinarskom showu Nove TV 'RIba na torti'. Pažanin je posebno popularan među ženama, a slovi kao i miljenik.

Na društvenoj mreži Instagram nemamo priliku često vidjeti članove njegove obitelji, a sada je objavio svoje tajanstvene roditelje. - Sretan rođendan majko! Čuvajte i volite svoje roditelje to je najveće bogatstvo. Neka uvik bude dobre spize - napisao je na društvenoj mreži te im posvetio emotivni status, a njegova mama je u komentarima dobila brojne rođendanske čestitke.

Ako se prisjetimo, s roditeljima je pozirao i početkom prošle godine, a povod je bio njihova 40. godišnjica braka. Kada je riječ o njegovu ljubavnom životu, Ivan govori da je slobodan, a jednom je opisao kakva bi ga dama mogla osvojiti. - Gledajte, teže ćete vi mene osvojit s obrokom ali ćete me osvojiti s energijom, karizmom, sa stavom, nekom posebnom emocijom to je ono što mene posebno privlači. Za moju partnericu mislim da bi bilo dobro da barem uživa u hrani, da barem nađemo tu kompromis - kazao je nedavno za In Magazin, a tom se prilikom osvrnuo i na status miljenika žena te općenito popularnost chefova među ženama.

VEZANI ČLANCI:

- To dame vole zaista, to daje neku moć. Dobijete muškarca i taj izražaj jačine i nježnosti i ljubavi, i osjećaja i ludosti tako da to sve leži u jednom čovjeku - ispričao je simpatični Dalmatinac.

- More, lipi stol, lipe kamenice, carpaccio, možda neki tuna tartar, a sad zamisli neki lijepi rižot sa škampima, čak je to sasvim dovoljno. Završio bih s nekim domaćim sladoledom, rožatom. I di će nam bit kraj, kraja nam nema nigdje - opisao je i idealan spoj romantike i hrane.

VIDEO: Hakiran Let 3! Mrle u očaju: 'Prijetnje hakera su sablasne!'