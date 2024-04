Ivan oduševio dečke, no ne i dame: 'Našla sam tri kosti u ribi, pobrkale su mi sve'

Ivan Peičić ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 38 bodova te je time trenutno na drugom mjestu. Stjepana i Antonija je oduševio pa su mu dečki dali desetke, no Ana i Carla bile su nešto strože sa svojim devetkama. "Našla sam tri kosti u ribi, pobrkale su mi sve", objasnila je Ana. "Nije mi se svidjelo predjelo baš", zaključila je, pak, Carla.

Desert je, pak, od svih dobio pohvale. Upravo je njime Ivan započeo pripravu večere. "Ne znam stvarno, nepoznata mi ta riječ za desert", otkrila je Ana. "Orasi, lješnjaci, kremica... Mislim da će biti desert odličan, naziv je vrh", dodao je Stjepan. 'Šareni predator' stigao je kao glavno jelo. "Riža i grašak, a glavne namirnice ne bih mogao otkriti", procijenio je Antonio o glavnom jelu. Radilo se o filetiranima štukama s maslacem i ostalim začinima. "Ne konzumiram ribe", otkrila je za to vrijeme Carla. Za predjelo - uslijedilo je 'Slavonsko čudnovište'. "Ime predjela je u stilu Ivana i ne odaje što bi moglo biti", prognozirala je Carla. U predjelu je Ivan sakrio domaći slavonski kulen, šunkicu, vrhnje i sir te kuhana jaja.

Domaćin se, nakon priprave večere, okrenuo dočeku gostiju i pripremi aperitiva. Ekipi je ponudio aroniju i šumsko voće, šljivu, orahovac i krušku. "Domaćin je bio veseo", komentirao je Stjepan. "Nije bilo treme", dodao je Antonio. "Popio sam domaću šljivu, odličan je bila", zaključio je mladić. 'Slavonsko čudnovište' prvo je jelo koje je stiglo pred ekipu. "Ovo je zanimljivo bilo, sve u svemu ok", komentirao je Antonio. Stjepanu je bilo žao pojesti slatko čudnovište - "aranžirao ga je, to je stvarno show".

Stiglo je potom i glavno jelo - 'Šareni predator'. "I kuhari bi se postidjeli predstavljanja jela na tanjuru", komentirao je glavno jelo Antonio. Ekipa nije nikako mogla pogoditi koju ribu im je domaćin poslužio, a onda je kuhar po zanimanju pogodio! "Oduševio me", dodao je Antonio o ribi. "Našla sam par koštica, to mi je smetalo. Ostalo je bilo super", komentirala je, pak, Ana.

Uslijedio je desert. 'To-Te-M' je slatkiš posvećen domaćinovoj teti Marici. "Kolač je bio vrh vrhova", otkrila je Ana. Čistu desetku desertu dala je i Carla. Uslijedili su za kraj i pokloni, koje je Ivan na zabavan način predao gostima. Svatko je nasumično izvlačio broj, a potom dobio i poklon pod odgovarajućim brojem. "Napravio je nešto drugačije od ostalih, iznenadio me", pohvalio je domaćina Antonio. Iznenađenje je za kraj ekipi zasviralo, a atmosfera se digla do usijanja! Stjepan se polijevao i vinom, a ekipa mu je to donekle zamjerila. Ipak, na domaćina Ivana zamjerke nije bilo!

