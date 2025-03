Ivan Ljubić: 'Riga je najbolje čuvana europska tajna, a najviše me oduševila prometna kultura u gradu'

Život je kao kutija čokoladnih bombona, nikad ne znate što vas očekuje, prisjetio se majčinih riječi Tom Hanks u kultnoj sceni filma 'Forrest Gump' i tako dočarao da najbolja iskustva često doživimo onda kad ih najmanje očekujemo. Tome može posvjedočiti i Ivan Ljubić, ljubiteljima domaćeg nogometa prepoznatljiv glas s televizijskih ekrana na MAXSportu i član podcasta 'Utakmicu po utakmicu'. Ovaj sportski komentator neke od najljepših uspomena doživio je na destinaciji koja većini ne pada na pamet prilikom planiranja godišnjih odmora u inozemstvu - glavnom gradu Latvije, Rigi.

Za odlazak u Rigu odlučio se neplanirano, na prijedlog kolege s posla.

- Putovanje u Rigu nije mi bilo niti na kraj pameti. Ideja je stigla od kolege Matea Pukšara, jednog od najvećih hrvatskih globetrottera. Naime, naš zajednički prijatelj, nogometni trener Tomislav Stipić, preuzeo je vođenje FK Aude. Malo po malo nizao je odlične rezultate i onoga trenutka kada je Auda ostvarila povijesni proboj u finale Kupa, odlučili smo otputovati i dati podršku na licu mjesta - otkriva Ivan te ističe kako je put do same destinacije bio poprilično jednostavan, a njemu i Mateu tamo je društvo pravio zajednički prijatelj.

- Putovali smo krajem listopada 2022. i proveli smo tamo tri dana. Put nije zahtjevan. Autom do Beča i zatim avionom dva sata leta do Rige. RyanAir nudi prilično povoljne cijene karata. Društvo mi je pravio kolega Mateo, a naš zajednički prijatelj Ilija letio je airBalticom iz Münchena. Njega smo dočekali u Rigi - kaže Ljubić. Dakako, putovali su u privatnom aranžmanu, a zatim pronašli smještaj po prihvatljivoj cijeni.

- Hotel četiri zvjezdice u centru grada. Noćenje je bilo cca. 50 eura - prisjeća se komentator MAXSporta. Tijekom trodnevnog boravka u latvijskoj prijestolnici iskoristili su priliku kako bi razgledali najpoznatije gradske znamenitosti, među kojima se ističe muzej KGB-a. Ta zgrada u prošlom je stoljeću poslužila kao sjedište okupatorskih snaga Sovjetskog Saveza koje su u baltičkim državama provodile svoj režim i vršile teror nad tamošnjim stanovništvom.

- Muzej KGB-a je obavezna stanica. Iako smo stigli izvan predviđenog vremena za vođene ture, uspjeli smo postići dogovor s jednim susretljivim djelatnikom muzeja. On nam je kreirao privatnu turu. Kompletna zgrada je ustvari horor labirint. U sjećanju nosim jednu malenu sobu. Dimenzijama na knap za boravak dvije osobe. Kada nam je vodič rekao da je unutra u prosjeku znalo biti preko 30 osoba, bili smo u nevjerici. Sličan osjećaj tjeskobe i tuge ponio sam sa sobom iz Teror Haze u Budimpešti - opisao nam je. Mjesto za opuštanje pronašli su u starogradskoj jezgri, omiljenoj lokaciji mnogih turista.

GALERIJA: 'Riga je najbolje čuvana europska tajna, a najviše me oduševila prometna kultura u gradu'

- Starogradska jezgra je idealna za šetnju. Kuća crnoglavih je na tom prostoru najveća atrakcija. Riječ je o kultnoj građevini koja danas služi kao muzej i prostor za glamurozne evente i zabave. Tijekom burovite prošlosti bila je i teško oštećena pa je i renovirana tijekom devedesetih. Selekcija barova i ugostiteljskih objekata u starogradskoj jezgri je jako velika i lako ćete pronaći kutak za sebe - tvrdi Ivan. Kako je već rekao, u Rigu su otišli podržati trenera Tomislava Stipića u njegovom pohodu na kup s FK Audom i pritom iz prve ruke iskusili latvijsku sportsku infrastrukturu.

- Doživjeli smo legendarni Skonto Stadion. To je najveći nogometni stadion u zemlji koja prije svega voli hokej. Nogomet nije toliko popularan, ali i to se mijenja iz godine u godinu. Nogometni klubovi grade sve više kampova, a veći dio utakmica igra se baš na tom stadionu u centru Rige. S obzirom na to da smo veća zemlja i nogometno ipak na znatno višem nivou, slavodobitno ističem da u Hrvatskoj imamo više boljih stadiona - zaključuje Ljubić, koji se osim sportskog dotakao i geopolitičkog dijela. Naime, nakon početka ruske okupacije Ukrajine na Baltiku se primjećuje sve snažnije antirusko raspoloženje, a tako je i u glavnom gradu Latvije.

- Antiruski sentiment ustvari je derivat snažnog antisovjetskog sentimenta u svim Baltičkim zemljama. Riga je okićena ukrajinskim zastavama. Nemali je broj i antiruskih poruka i karikatura Vladimira Putina na ulicama grada. Latvijci snažno podupiru Ukrajinu i to pokazuju na svakom koraku. Interesantno je da Rusi danas čine preko 20% stanovništva Latvije, a najskuplja ulica u gradu ustvari je pod dubokim ruskim utjecajem i veliki broj imućnih Rusa obitava u Rigi. Nemoguće je ne primijetiti snažan ruski pečat u svakodnevnom životu - objašnjava novinar i navodi još jednu atrakciju koja mu je ostala u lijepo sjećanju.

- Posjetili smo najatraktivniji vidikovac u gradu. Nalazi se na krovu hotela Radisson Blu. Tu smo proveli nekoliko sati uživajući u prekrasnoj panorami grada gledajući zalazak sunca i opuštajući se uz glazbu i piće.

A za što lakše i jednostavnije kretanje najmnogoljudnijim baltičkim gradom Ivan i prijatelji koristili su zanimljivo prijevozno sredstvo.

- Nismo silazili s električnih romobila. Grad je premrežen ovim zgodnim prometnim sredstvom. Prometnice su prilagođene biciklima i romobilima i pokazalo se da je to najefikasniji način za upoznati Rigu. Nije skupo, a parkirate gdje god hoćete - otkrio nam je. S obzirom na geografski smještaj, Riga slovi za grad s raznovrsnom gastronomskom ponudom specijaliteta od ribe.

- Kako je grad smješten na ušću rijeke Daugave u Baltičko more, ne čudi da su riblji specijaliteti dostupni posvuda. Nigdje nisam jeo tako kvalitetnu riblju juhu rađenu prema tradicionalnom ruskom receptu – Ukha. Za doručak se često na meniju može pronaći i losos. Vrijedi istaknuti i Riški balzam ako želite dobar aperitiv prije obroka. Pandan je našem pelinkovcu - preporučuje komentator SuperSport HNL-a. Kao i u svakom većem gradu, cijene usluga variraju ovisno o lokaciji.

- Sve ovisi u kojem se dijelu grada krećete. U samom centru cijene su logično više, ali ništa što bi vas uz dobro planiranje moglo dovesti na prosjački štap - tvrdi Ljubić, na kojeg je lokalno stanovništvo ostavilo pozitivan dojam, osobito u jednom segmentu.

- Jako pristojni i mirni ljudi. Primijetili smo da nitko nigdje ne žuri. Nismo imali niti jednu primjedbu na gostoljubivost, a najviše me oduševila prometna kultura u gradu. Nigdje nisam vidio toliko uviđajne i pristojne vozače. Dijametralna suprotnost prometnim kaosima kakvi vladaju recimo u Bukureštu i Istanbulu - ističe.

Što se tiče suvenira, Riga nudi ranovrstan izbor za muškarce i žene.

- Ljubiteljima dobre kapljice svakako preporučujem prethodno spomenuti Riški Balzam. Kao idealan poklon za pripadnice ljepšega spola kotiraju tradicionalne latvijske rukavice od čipke. Primijetio sam da su popularan artikl među turistima - kaže Ivan, koji iz Latvije sa sobom nosi posebnu uspomenu.

- Finalna utakmica Kupa je ipak bila centralni događaj našeg putovanja. Auda je pobijedila favorizirani RFS i naša hrvatska kolonija je tako ispisala povijest. Mi smo im se pridružili na terenu i u svlačionici, a kasnije i na velikoj fešti u centru grada. Pjevali smo naše pjesme i svi zajedno dočekali zoru. Nezaboravna noć - podijelio je s nama. Ovo putovanje toliko ga je oduševilo da i drugima preporučuje isto svakom mogućom prilikom. Štoviše, i sam se u međuvremenu vratio u Rigu, sličnim povodom.

- Apsolutno. To redovno činim kada god se otvori ta tema. Riga je najbolje čuvana europska tajna. Pravi dragulj. Vjerovali ili ne, u Rigu smo se vratili i iduće godine u isto vrijeme i opet na finale Kupa jer su naši prijatelji u međuvremenu preuzeli kormilo FC Rige i s njom osvojili još jedan kup. Vjerujemo da smo i mi bili minijaturan komadić tog pobjedničkog mozaika. „Back to back“ rekli bi Amerikanci - ponosi se Ljubić uspjehom prijatelja i trenera Tomislava Stipića.

Iako i jesen ima svojih čari, za najugodniji doživljaj Latviju bi trebalo posjetiti u toplije doba.

- Pretpostavljam da su to proljetni i ljetni dani kada mnogobrojni gradski parkovi pokažu svoj puni sjaj. Već tijekom jeseni temperature su prilično niske, a kada puhne sjeverni vjetar, može vam zatresti kosti. Iako smo se malo i smrznuli doživjeli smo to kao dio autentičnog iskustva.

U završnom dijelu intervjua sportski novinar otkrio je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima, poput sudjelovanja u organizaciji ili pak kojem sadržaju pridaje najviše pažnje.

- Imam tu sreću da sam okružen ozbiljnim putnicima i općenito ljudima koji sjajno organiziraju putovanja pa njima prepuštam logistiku. Zahvalan sam suputnik, spreman uvijek za dobru zabavu. Odmor nije odmor ako nije aktivan. Mirujem li previše, postanem nervozan. Magistrirao sam historiografiju pa su muzeji i važne povijesne lokacije uvijek predmet mog interesa. Volim vidjeti i osjetiti ono o čemu čitam. Tek tada mogu reći da sam usvojio lekciju u potpunosti - priznaje Ivan Ljubić, a zatim navodi svoju destinaciju iz snova, kao i neke koje su mu ostale u posebno lijepom sjećanju.

- Često razmišljam o tome da jednoga dana otputujem u Himalaje. Privlače me najviši vrhovi svijeta. Maldivi su najljepše mjesto na kojem sam bio. To se ne može opisati riječima. Od lokacija posjećenih posljednjih nekoliko godina izdvojio bih Istanbul, Nikoziju, Marseille i Varšavu.

U skorijoj budućnosti ne planira putovati, no nikad ne reci nikad.

- Ne planiram. Pustit ću da mi se neke nove avanture jednostavno dogode - zaključio je Ivan.

