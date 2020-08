Ispod ove maske krije se veliki zavodnik Hollywooda, prepoznajete li ga?

sssTrailer za novog "Batmana" otkrio je izvrsnu transformaciju Colina Farrella koji u filmu glumi Pingvina. Radnja i režija pali su u drugi plan jer svi obožavatelji filma pričaju samo o Farrellu i njegovom liku. Zahvaljujući dobroj maski i majstorima šminke po mnogima jedan od najseksi glumaca današnjice postao je neprepoznatljiv i obožavatelji su uvjeri kako je ovo jedna od njegovih boljih uloga.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL Cannes - Colin Farrell At His Hotel BalconyNO WEB/NO APPS - Irish actor Colin Farrell appears bare-chested along with an unidentified woman at the balcony of his room at Hotel Martinez during the 68th Cannes Film Festival, in Cannes, France on May 16, 2015. Photo by ABACAPRESS.COMABACA/PIXSELL

- Ovo je suludo, kako dobra maska! Ovo je Colin Farrell? Ovo je zbilja Colin Farrell? Predobro!!! Ova maska i šminkeri zaslužuju nominaciju za Oscar jer ovo je genijalno - bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama. Irski glumac nije se još oglasio o novoj ulozi niti je otkrio koliko je prije snimanja morao sjediti u šminki da bi se postigao ovakav efekt. Ovaj glumac za kojim žene već godinama luduju ne voli više pričati ni o svom ljubavnom životu.

Poznato je da se zadnje tri godine viđa s Kelly McNamarom, ali par se rijetko zajedno pojavljuje na društvenim događanjima. Zavodnik Colin u Hollywoodu je osvojio srca mnogih glumica i ljubovao je tako s Angelinom Jolie, Salmom Hayek i Demi Moore.