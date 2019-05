Iskusi novu dimenziju zabave: Večernji te vodi na prvi Ciferšlus

Zagreb dobiva novu dimenziju zabave koja će vas oduševiti! Novi koncept program 'Ciferšlus' osvježenje je koje će zasigurno zaintrigirati mnoge od nas. Prvo izdanje ovog zanimljivog programa očekuje nas u petak, 10. svibnja u zagrebačkoj Laubi.

'Ciferšlus' je spoj umjetnosti i glazbe nastao u radionici mladih kreatora zagrebačke zabave scene čija su događanja rasprodana do posljednjeg mjesta. Na prvom plesnjaku mladi hrvatski umjetnik Kristijan Kožul izložit će djela kojima se u kratkom roku nametnuo kulturnoj javnosti. Oni koji nisu imali prilike upoznati njegove eksponate, na Ciferšlusu će ih doživjeti u novoj dimenziji, u sinergiji s glazbom i plesom.

Foto: Promo

Purple Disco Machine prvo je glazbeno ime uz čije ćemo hitove plesati u Laubi. Ovaj renomirani njemački DJ Tino Piontek simpatije publike diljem svijeta osvojio je hitom My House koji ga je lansirao na sam vrh brojnih glazbenih ljestvica u svijetu. Peti je naprodavaniji glazbenik na Beatportu u 2018. godini, njegov album BBC Radio 1 je proglasio za “The hottest record in the world”. Status omiljenog novog imena potvrdio je prvim albumom Soulmatic koji je preslušan više od 42 milijuna puta. Sjajan niz nastavio je nevjerojatnom uspješnicom Dished koji je proglašen najboljim glazbenim dance uratkom 2018. godine. Ovaj svestrani glazbenik trenutno radi na novom albumu, a u novom Ciferšlus konceptu zabave, u Hrvatskoj će nastupiti po prvi put.

Ciferšlus će tijekom godine u Hrvatsku dovesti neke od najtraženijih producenata, DJ-eva i umjetnika iz cijelog svijeta. Drugo izdanje ovog novog koncepta zabave očekuje nas 4. listopada, a posljednji party na rasporedu je pred božićne blagdane, 20. prosinca.

Svoje ulaznice potražite ovdje.

Večernji ti poklanja 3x2 ulaznice za nezaboravno iskustvo premijernog 'Ciferšlusa', a sve što trebaš je najbrže i točno odgovoriti na naše nagradno pitanje u nastavku.

Sretno svima!