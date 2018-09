Irena spasila Filomenu od ispadanja: 'Poklanjam ti imunitet'

Nakon sinoćnjeg vaganja došao je red da i Filomena stane na vagu, a nakon zbrajanja kilograma, ostala je ispod crvene linije – i to ju je rasplakalo zato što to znači da mora napustiti show.

Ostali su natjecatelji također odmah briznuli u plač, a Magdalena je rekla kako je htjela da ona ispadne jer ima najmanje kilograma. Marijo i Marko su se također uključili i rekli da ako bude potrebe da će oni izaći umjesto nje. Ipak, nakon što je Marijana otkrila da onaj tko je dobio imunitet ima pravo isti dati drugoj osobi u iznimnim situacijama, Irena, koja ga je osvojila, nije dugo razmišljala i Filomena je bila spašena od ispadanja! Tako na kraju nitko nije napustio show.

'Imunitet je ispucan, više ga nema nitko i nastavljate svih 18-ero dalje', rekla im je Marijana, a dvoranom se prolomio pljesak.

Nakon vaganja u kući je Domagoj otkrio da mu je danas četvrta obljetnica smrti njegova oca za kojeg je zapalio svijeću i pomolio se. 'Morao sam nakon smrti oca sam donositi odluke, aktivirati se oko svega i nimalo mi nije bilo lako. Takav jedan gubitak ne može se preboljeti, može se smanjiti, ali preboljeti se ne može. Njegova je slika uvijek pokraj mene', tužno je ispričao Domagoj koji je bio jako vezan za oca s kojim je prvi put trenirao i skidao kilograme. 'On mi je bio velika motivacija i borio se sa mnom i trenirao. Uvijek je bio uz mene i znam da bi bio jako ponosan na mene da zna gdje sam sad i da se trudim', zaključio je Santo.

Nakon što su im u kuću došli treneri dečki su se zaputili u dvoranu, gdje su s čuđenjem gledali u svjećice po podu i Sanju koja je sjedila ondje. 'Mislio sam da je neka romantična večera u pitanju, kad ono joga!' komentirali su, a i Sanja je imala dosjetke. 'I za mene je ovo izazov jer dosad nisam vodila mušku grupu za jogu muškaraca iznad 150 kilograma' kazala je Sanja te objasnila momcima pravila joge. Za to vrijeme Mario je svojoj ekipi održao trening na livadi, i to po kiši! Ireni je pozlilo tijekom treninga, a Mario joj je objasnio da je to zato što je do sada naviknula jesti samo jedan obrok dnevno, a sada ih jede pet, na što se njezino tijelo nije naviknulo.

Sanja nije znala kakav je danas dan za Domagoja, aludiravši na obljetnicu smrti njegova oca, pa ga je nakon treninga pozvala da porazgovaraju o svemu što mu se dogodilo.

'Odrasti znači preuzeti odgovornost, kad se nešto dogodi, nemoj se zatrpati hranom kako bi se maknuo od problema, moraš se suočiti sa situacijama u životu, a ne zabijati glavu u pijesak ili u hranu', objasnila je Domagoju Sanja, a on se s njom složio naglasivši kako je prijava u show bila prvi korak prema tome.

Uslijedio je izazov po kiši. Mario je objasnio da kandidati prvo moraju preskočiti krevet, a potom ih čekaju tenisice koje moraju obuti stojeći i zavezati ih ne saginjući se. Nakon toga moraju sjesti u stolac 'za kino' te poslije sjesti u auto i izaći na drugu stranu. Četvrta i posljednja prepreka kandidatima jest preskočiti klupu i sjesti na nju, a sve to moraju obaviti u četiri minute. Nagrada za najboljeg je masaža. 'Cilj je osvijestiti da su to normalne stvari koje njima rade abnormalne probleme', objasnila je Sanja izazov. Na kraju su ih treneri pohvalili rekavši im da prije tjedan dana ne bi to uspjeli odraditi. Biserka, Magdalena i Ivan imali su najbolje prolazno vrijeme pa su dobili za nagradu masažu, a Magdalena je odlučila svoju nagradu darovati Marti.

Nakon izazova u kući ih je dočekala Ana Bučević, motivacijski govornik te ih zamolila da joj napišu stvari koje ih sputavaju zbog viška kilograma. 'Imam osjećaj da sam propustio druženja s prijateljima, a samo iz razloga jer nisam mogao obući ono što sam želio', otkrio je Alen Ani dok je Vanja otkrila da se nikad nije klizala ni skijala zbog debljine.

'Teško se upustiti u novu vezu zato što te strah da će se partner sramiti tvog izgleda', rekla je Filomena. 'Par minuta prije vlaka moje je društvo znalo otrčati na vlak i stići, a ja sam morao čekati sljedeći', kazao je Domagoj što je sve rastužilo. Nakon toga Ana im je rekla da napišu što će moći raditi kada smršave. 'Neću morati gledati stolce kada sjedam', rekao je Luka. 'Vidim se kako s lakoćom trčim po nasipu', rekao je Alen, a Marta je rekla da će postati majka, otići na plažu i kupiti najljepšu haljinu koja postoji.

Što ih očekuje u sljedećim danima, ne propustite pogledati na RTL-u već sutra od 21 sat.

