Ipak je kriza bila prolazna! Boris Novković čeka drugo dijete s 25 godina mlađom suprugom

Domaći glazbenik Boris Novković (53) s 25 godina mlađom suprugom Iris Volf čeka dijete, a otkrio je i da će dobiti sina!

"Istina je, obitelj se povećava", potvrdio je za Story domaći glazbenik. Sa suprugom Iris ima uskoro dvogodišnju kćerkicu Si koja početkom travnja slavi dvije, a sada je presretan jer mu sljedeći mjesec stiže dječak. Boris je ponosni otac 11-godišnjeg Noe, osmogodišnjeg Bone te malene Sie.

Podsjetimo, pjevač i njegova supruga prošle godine nakratko se razdvojili, ali ne i razveli. Iako nisu živjeli na istoj adresi, Boris i Iris ipak su ostali u dobrim odnosima, a čini se kako je kriza bila prolazna jer su sretni roditelji sada i više nego uzbuđeni zbog prinove.

Boris i Iris 2019. godine postali su roditelji kćerkice Si. Prošle su godine planirali veliko rođendansko slavlje, no pandemija koronavirusa poremetila im je planove.

– Planirali smo veliko slavlje s obzirom na to da je to kod nas u obitelji tako i sva naša slavlja i rođendani mojih sinova velike su proslave i tada se svi skupimo kod moje bivše supruge. Bio je plan da u našoj velikoj obitelji proslavimo rođendan Si, ali to se nažalost nije dogodilo – ispričao je pjevač nedavno. Boris dosad nije mnogo govorio o četvrtoj supruzi i njihovoj kćeri. Tijekom karantene neko vrijeme nije vidio sinove 10-godišnjeg Nou i 7-godišnjeg Bonu, koje je dobio u prijašnjem braku s novinarkom Lucijom Matić i s kojom je ostao u odličnim odnosima i nakon razvoda. Objasnio je kako im je to uspjelo.

– Ako su se ljudi odlučili za roditeljstvo, onda moraju biti dosljedni u tome, a u tome smo moja bivša supruga i ja uvijek bili dosljedni. Svi smo u super odnosima i to bi trebao biti najnormalniji način komuniciranja jer djeca su najbitnija – kazao je Novković koji je s Iris ozakonio vezu prije poroda u tajnosti.