Influencerica dobila 116 godina zatvora zbog prevare, ona tvrdi: 'Neće me uhititi'

Brazilka Shayene Victorio poznata je gejmerica o kojoj piše i ugledni ESPN, a sada se ponovno našla u očima javnosti, ali zbog nečeg drugoga. Naime, gejmerica, poznatija pod imenom ''shAy'', dobila je čak 116 godina zatvora zbog poslovne prevare, a sve se to odvijalo u vrijeme kada je bila ''šefica'' miša i tipkovnice.

Brazilski Universo Online piše da je između 2008. i 2019. godine bila profesionalna gejmerica koja je sudjelovala na mnogo turnira, a igrala je i Counter Strike Global Offensive.

No, nakon 11-godišnje, vrlo uspješne gejmerske karijere okrenula se influencerskoj.

Kako pišu brazilski mediji, u vrijeme svoje gejmerske karijere surađivala je s online trgovinom koja se koristila njezinim imenom i licem za prodaju svojih proizvoda, no problem je upravo to što nijedan kupac nije dobio svoje proizvode.

U Brazilu je maksimalna zatvorska kazna 30 godina, no Shayene će vrlo vjerojatno sve riješiti samo uvjetnom kaznom, piše ESPN.

Bivša gejmerica i influencerica brani se time što je taj posao na sebe preuzeo njezin bivši muž te kaže kako ništa o tome nije znala.

– Nisu me uhitili niti će me uhititi. Još manje sam bjegunka. Ovo je problem koji rješavamo. To je sve zbog mog bivšeg partnera koji je tada preuzeo 100 posto odgovornosti za taj posao – objavila je Shayene na Instagramu.

Shayene od prošlog svibnja više nije gejmerica, a tada ju je počela istraživati i brazilska jedinica za borbu protiv organiziranog kriminala koja joj je pronašla kontroverzne e-mail poruke, a navodno je bila umiješana u otkrivanje bankovnih i poreznih tajni.