Indira uoči Dore objavila važnu vijest: 'Razvalit ćemo pozornicu!'

Još nas točno deset dana dijeli od jednog od najvažnijih glazbenih natjecanja u Hrvatskoj kojim se odlučuje tko će nas predstavljati u Nizozemskoj na Euroviziji.

Opatijska sportska dvorana tek kreće u izgradnju pozornice, no čini se da se izvođači već pomalo pripremaju za svoj nastup.

HRT je prije nekoliko dana objavio kompletan popis izvođača, među kojima je i Indira Levak s pjesmom 'You Will Never Break My Heart'. Bivša članica glupe Colonija na svom je Instagramu objavila i važnu vijest za svoj ovogodišnji nastup na Dori.

- Ovo je Doron Medalie. Prije dvije godine je pobijedio za Izrael na Eurosongu, kao autor pjesme ‘Toy’. Sretna sam sto je upravo on nase pojacanje kao koautor pjesme ‘You Will Never Break My Heart’, koju smo napisali Branimir i ja! 29.02. tim Indira će razvaliti pozornicu! Mi smo spremni! Tko će glasati za nas? - napisala je Indira uz video na kojem Doron pojašnjava tko je on i najavljuje svoju suradnju s Indirom i Branimirom te poziva sve da glasaju za njih.

Zadnjih dana Indira neumorno radi na pripremama za Doru, a promatrajući njezine fotografije na društvenim mrežama, čini se kako je za koreografiju zadužen Igor Barberić, a uz nju će plesati Helena Janjušević i Valentina Walme, kojih se sjećamo iz emisija 'Tvoje lice zvuči poznato' i 'Ples sa zvijezdama'.