Ima 53 godine, a sad je pokazala više nego ikad prije! U malenom grudnjaku nije puno ostavila mašti

Miljenica Hollywooda i omiljena "prijateljica" Jennifer Aniston (53) dala je emotivni intervju za posljednje printano izdanje magazina Allure u kojemu je otkrila dosad nepoznate detalje iz privatnog života. Povodom njega, pozirala je za naslovnicu u minijaturnom Chanelovom grudnjaku u kojemu nije puno ostavila mašti. Fotografija je otkrila i njezinu vitku liniju koju održava zdravim načinom života i prehranom.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

U intervjuu je priznala kako joj je jako žao što nije donijela odluku o zamrzavanju jajnih stanica dok je bila mlađa jer je borbi sa svojom neplodnošću dala sve u životu. Dodala je da bi voljela da joj je netko u mladosti rekao da zamrzne svoje jajne stanice.

"Dala bih sve da mi je netko rekao: 'Zamrzni svoje jajne stanice. Učini sebi tu korist.' Samo o tome ne mislite u tim trenucima i evo me danas. Brod je isplovio", rekla je iskreno.

Uz to, negirala je da su se njezini bivši muževi Brad Pitt i Justin Theroux razveli od nje jer im nije podarila dijete.

"Pokušavala sam zatrudnjeti. Bio je to izazovan put za mene, put do bebe. Sve te godine i godine i godine očekivanja. Bilo je stvarno teško. Prolazila sam umjetnu oplodnju, pila kineske čajeve, sve što hoćete", otkrila je Jennifer.

Priznaje, previše je bila usredotočena na svoju karijeru glumice te nije razmišljala hoće mi možda u budućnosti htjeti imati dijete.

"Bilo mi je stalo samo do moje karijere. I ne daj Bože da je žena uspješna i da nema dijete. Kao razlog zbog kojeg me muž ostavio, zašto smo prekinuli i okončali naš brak bio je naveden taj što mu nisam htjela dati dijete. Bile su to apsolutne laži. U ovom trenutku nemam više što skrivati", zaključila je.

Jennifer je s godinama stekla novi osjećaj samopouzdanja i rekla je da je više nije briga što ljudi misle ili govore o njoj, velikim dijelom zahvaljujući borbama s kojima se suočavala u svojim kasnim 30-ima i 40-ima.

"Rekla bih da sam u svojim kasnim 30-ima, 40-ima proživjela stvarno teška sranja i da to nisam prošla, nikad ne bih postala ono što sam trebala biti. Zato sam toliko zahvalna za sve te je**ne stvari. U suprotnom, ostala bih zaglavljena kao osoba koja je bila tako uplašena, tako nervozna, tako nesigurna tko je. A sada me je**no briga", priznala je.

