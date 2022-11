Nakon šokantnog vaganja i izbacivanja favorita gledatelji ne staju s kritikama: 'Ovo je za mene diskriminirajuće'

U sinoćnjoj emisiji 'Života na vagi' show je napustio jedan od favorita za pobjedu, Toma Kukoč (41) i to nakon šokantnog vaganja koje je u nevjerici ostavilo kandidate, trenere, voditeljicu, ali i gledatelje. Naime, Toma se u posljednjem ciklusu udebljao 4,1 kilogram što ga je koštalo izlaska iz showa. Ovakav scenarij još se nije dogodio u 'Životu na vagi'.

"Jesi li pio vode više nego što bi inače unio u organizam", pitala je voditeljica Marijana Batinić Tomu kada je već bilo jasno da će ispasti iz showa.

"Nisam", rekao je Toma, a Marijana se nadovezala kako to izgleda kao da je popio četiri litre vode. "Ja vjerujem da nije", "sigurno se ne bi igrao s time", "pogotovo se on ne bi igrao", govorili su kandidati njegova tima, a to je sve potvrdila i trenerica Maja.

Foto: RTL

Edo je rekao kako više nema plakanja, a kandidati su od šoka zanijemili. U čemu je onda bio problem, nije jasno, no Toma svoj put nastavlja vani. "Nisam se nalijevao vode, ali recimo da nisam pazio na unos. Samo ove posljednje dane", rekao je Toma prije vaganja. Motiviran je i dalje, a svi su uvjereni kako će on odsad voditi balansiran, zdrav i zadovoljan život.

Nakon njegova ispadanja uslijedili su komentari gledatelja na društvenim mrežama koji su uvjereni da je 'sve skupa namješteno'.

"Ma namještaljka 100%. Prvo baš on zadnji staje na vagu... Drugo da bi žena ovu sezonu pobijedila", komentirala je jedna od gledateljica. "Nutricionisti malo povećali kalorije? Bas čudno kako su samo najjači u plusu. Mislim da je ova sezona ipak rezervirana i posložena za pobjedu žene", nadovezala se druga.

"Zaslužio je da uzme drugu nagradu. Jedino bi bilo jako tužno ako ostvari bolji postotak od pobjednika", komentirala je pak treća.

"Ako ćemo o ravnopravnosti, onda je za mene diskriminirajuće to što se gura da žena osvoji ove godine. Jasno je svima da muškarci lakše gube kile zbog konstitucijske i hormonalne razlike. Čista priroda. Pa ako se želi biti fer od početka, takvo natjecanje se baš kao i svako sportsko treba odijeliti. Ženski tim i muški tim i dva pobjednika", zaključila je jedna od nezadovoljnih gledateljica.

Foto: Facebook

