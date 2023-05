Igor je pun pogodak! Novi pjevač Parnog valjka kultnom bendu donio je novu snagu

Grupa Parni valjak prošle je godine iznenada ostala bez svog dugogodišnjeg pjevača Akija Rahimovskog, a za njih to nije bio kraj. Nakon odrađenog koncerta u Areni s prijateljima grupe, ove su godine okrenuli novu stranicu i počeli suradnju s mladim pjevačem Igorom Drvenkarom. Dosad su odradili koncerte u Zadru i Rijeci, a sinoć su nastupili i u klubu Cvetličarna u Ljubljani.

Sudeći po onome što smo vidjeli, Igor je pun pogodak za Parni valjak, jer zvuči autentično, a opet nije kopija Akija Rahimovskog. No, zvuk benda je isti, a bezvremenske Husove pjesme kao da su prirodno sjele mladom glazbeniku, koji je do prošle godine bio frontmen grupe Gea, a ove je postao pjevač jednog od najboljih domaćih bendova svih vremena.

Nisu slučajno Hus i ekipa odlučili da prvu turneju s Igorom počnu po klubovima. Mali prostori i intimna atmosfera idealni su za povezivanje s publikom. A da je publika prihvatila mladog pjevača bilo je vidljivo i sinoć u Ljubljani, gdje su u prvim redovima koncerta bile mlade djevojke, koje su uglas pjevale s Drvenkarom. Na repertoaru se našlo 25 pjesama u prvom dijelu koncerta i dvije pjesme na bisu. Naravno, bio je to presjek najvećih hitova grupe, od početne "Ljubav", preko "Suzama se vatre ne gase", pa omiljenih laganica "Stranica dnevnika", "A gdje je ljubav", "Vrijeme ljubavi" i "Jesen u meni", i plesnih favorita "Uhvati ritam", "Molitva" i "Uhvati ritam". Čuli smo i njihov novi singl "Moja glava, moja pravila", a koncert su završili s "U prolazu" i "Sve još miriše na nju".

Nakon koncerta Husein Hasanefendić Hus nam je kazao kako su tražili upravo ono što su dobili u Igoru - pjevača koji nije Akijeva kopija, a opet sve zvuči kao Parni valjak.

- Još uvijek nam je sve čudno. Kad smo donijeli odluku da nastavimo, što nije bilo jednostavno, tražili smo upravo takvog pjevača. Kada se Igor pojavio na prvoj probi dobili smo pjevača koji nije ista priča ali da opet ima emociju i energiju i sve ono što smo priželjkivali i očekivali. Sad tek sve kreće prema gore, ovo je tek početak. Igor mi je na neku foru prošao ispod radara, što nije čudno, jer sam ja isključen iz ovog nekog normalnog svijeta. Tek kasnije smo shvatili da pjeva u Komedijinim mjuziklima, da je imao bend i da ga ljudi znaju. Zapravo je bio nepoznanica svima u bendu. Preporučio ga je naš bivši član Bruno Kovačić - rekao je Hus i dodao kako Igor ima izuzetnu osobnost, a uz to je izuzetno talentiran.

VEZANI ČLANCI

- Ne bi mi izašli na pozornicu da nismo bili uvjereni da je to dobro. Prvi koncert s njim mi je bio totalno van pameti. Mi smo pred publikom a nema Akija. Sad smo već imali treći koncert i još uvijek je to na neki način čudno, ali život ide dalje, nemamo izbora. Igor je odradio lavovski posao. Nakon proba je s Brkom odlazio u studio i pjevati na matricu. Pokazao je nevjerojatno želju. Mi smo stvarno bend koji je navikao raditi. Imamo puno proba i želimo da to što radimo bude dobro, a i da uživamo. Mislim da ste i večeras vidjeli kako se većinu koncerta dobro zabavljamo. To je poanta. Ako nama nije dobro, zašto očekivati da će to biti drugima dobro - dodao je Hus.

Igor nam je nakon koncerta kazao kako se još uvijek nije privikao na to da pjeva s Parnim valjkom.

- Veliki je tu stres prisutan i velika odgovornost, ali Parni valjak mi je u zadnjih nekoliko mjeseci postao svakodnevica. Družimo se svaki dan, radimo na novim pjesmama, vježbamo stare na koncerte. Ujutro kad se probudim i odem na društvene mreže i pogledam članke i dalje mi tu izgleda nestvarno, kazao je Igor koji zaista izgleda suvereno na pozornici.

- Ja stvarno volim glazbu, a onda nije teško pjevati ove predivne pjesme Parnog valjka. Tu je i neko iskustvo iza mene u kazalištu i na pozornici, pa sam to nekako spojio. Ipak, rezultat ovoga su svakodnevne probe, mi imamo probe od ponedjeljka do petka i to mora nekako uroditi plodom. Treme uvijek ima, možda će prestati nakon nekoliko godina. Za mene je to nova publika. Očekivanja su velika, naravno da se trudim i dalje - kazao je Drvenkar i dodao da se priviknuo i na obožavateljice.

- Meni je u prvom planu izvedba i nastup, a sve ono nakon toga nije mi padalo na pamet. Kada nam je nakon koncerta naš menadžer Dino Bahtijarević došao i kazao: "e sad moramo odraditi ono što ti se vjerojatno ne da, a to je fotkanje". Naravno da mi je to bilo drago - kazao je Igor.

Nakon Ljubljane Parni valjak večeras nastupa u Mariboru, a 24. lipnja očekuje ih i koncert u Puli.

VIDEO: Ovo je kuća u Švicarskoj, gdje je u 83. godini preminula Tina Turner