Hrvoje je proveo noć kod Dragane: 'Ja sam vidjela iz koje je on sobe izlazio'

Prvi spojevi se nastavljaju, a na redu je Zvonko... Zinku je eliminirao već na prvi pogled, a Jasna mu se fizički svidjela, no imao je problema činjenicom da je iz Sarajeva.

''Kilometri su između nas, ne možemo mi zajedno ispijati kavice mjesečno pet puta'', kazao je.

''Da si potegnula iz Pakraca kako bi me upoznala, to mi godi'', tepao je Smiljani, ''Imaš lijepu kosu, osmijeh, zubiće, okice''.

Irena iz Biograda na Moru Zvonku je donijela poklon u kojem je bila i mirisna sol pa mu je ponudila i da mu napravi kupku.

''Malo je mekši nego što se predstavlja, mogla bih ga totalno satrati'', poručila je Irena pa mu nije dopustila ni da je zagrli, ''To treba zaslužiti, da osjetiš moje grudi, ne bi bez njih mogao večeras spavati… Moram te lomiti, to je igra''.

''Žensko biće, jedno radi, drugo misli, treće ima sakriveno u džepu. Sve to još moramo temeljito pročačkati'', zaključio je.

I najmlađi farmer Ivan čeka djevojke, no ono što slijedi nije mogao ni sanjati.

''Ne volim baš trepavice da su tako velike, puno je to našminkano'', komentirao je Martinin izgled.

Gabrijela mu je bila simpatična, a priznao je da nikad nije bio sa Zagorkom.

''Spremna sam za odlazak na farmu, može odmah sada! Voljela bih sigurno raditi sve što on želi i radi'', poručila je.

''Možemo praviti djecu odmah'', rekla mu je Vanja te ga ostavila u potpunom šoku.

Ivan je priznao da mu se jako svidjela, no malo mu je zasmetalo što je bila na spoju i s Hrvojem, tj. što nije došla samo zbog njega.

''Vanjine šanse kod mene su stopostotne, bez obzira na to što je otišla na razgovor s drugim farmerom'', zaključio je.

Šećer na kraju bio je Siniša. Paulina mu je stavila povez preko očiju preko očiju pa ga zamolila da pogađa je li crnka ili plavuša.

''Kad bih ti ja sad ponudio prsten, bi li se ti odmah udala za mene?'' pitao ju je, no Paulina je rekla kako se prvo moraju upoznati.

''Bi li htio još jedno dijete?'' upitala ga je, a on je priznao da mu to nije problem.

Alta Mira ''potapšala'' ga je po leđima i potpuno šokirala. Iznenadila ga je svojim grubim ponašanjem pa nije znao što bi je pitao.

''Jednostavno nisam vjerovao da netko tako može nastupiti', komentirao je.

A nakon spojeva stiglo je vrijeme za prvi tulum sezone, a atmosfera je bila i više nego dobra i rasplesana.

No Radmila je bila razočarana ponašanjem svog farmera Milka.

''Gladi druge žene po kosi, a nas ne vidi'', komentirala je, ''On sam ne zna što hoće. Nije htio plesati sa mnom, dao mi je košaricu, to je za mene bilo poniženje''.

''Milko je plesao i s Vanjom i s Paulinom, kandidatkinjama koje uopće nisu njegove'', žalile su i ostale na ponašanje najstarijeg farmera.

Ireni je zasmetalo što je farmer Zvonko tijekom tuluma previše bio na mobitelu: ''Snimim ja to kao FBI''.

Siniša je većinu vremena posvetio Paulini, što je ostalim njegovim damama zasmetalo.

Mirela je primijetila da se farmer Hrvoje posvetio Dragani s kojom je razgovorao, plesao i grlio se, pa je posumnjala da se među njima već razvila ljubav.

''Svidjelo mi se što ide onako kako ja hoću'', poručila je.

''Ja sam se zaljubila u Ivana i želim se boriti za njega'', poručila je Martina, priznavši da je tužna jer ju je Ivan ignorirao čitave večeri.

Jutro nakon stiglo je vrijeme za sabiranje dojmova, a bilo je i pravo vrijeme da se u lice sasuje sve ono što damama i farmerima smeta.

Paulina i Mirela komentirale su Hrvoja i Draganu, a bile su uvjerene da je među njima pao poljubac u usta.

''Družili smo se nakon partyja u našoj sobi… I onda nisam mogao spavati u svom krevetu jer je bio pun, pa sam otišao gore kod Dragane i tamo smo bili… Nije bilo seksa između mene i Dragane'', pravdao se farmer.

Voditeljica Anita pridružila im se na doručku kako bi svakog farmera pojedinačno ispitala o dojmovima.

Najmlađi Ivan rekao je da mu je na tulumu bio super, no da je već siguran u svoju odluku da će prvu izbaciti Martinu.

Najstarijeg Milka njegove su dame opet napale da je sinoć previše vremena posvetio ostalim kandidatkinjama.

''Držim te od danas na oku'', poručila je Irena Zvonku kad je doznala da ga je Ana grlila.

Anitu je zanimalo i što se dogodilo između Dragane i Hrvoja.

''Ja sam vidjela iz koje je on sobe izlazio'', ubacila se Mirela pa priznala da joj je Hrvoje sinoć priznao da mu je ipak ona favorit.

''To je na prvu, ali favoriti ne pobjeđuju. To ti je kao u sportu'', odgovorio joj je.

No Anita je sve obavijestila kako Zvonko i Milko već danas moraju izbaciti jednu djevojku.

Iako je bio prilično nesiguran u svoju odluku, odlučio je da kući ide Zinka.

''Jako mi je žao, tako se to desilo u meni, možda da ima malo više vremena, možda bi isplivala iznad nekih drugih'', zaključio je farmer.

''Iskreno, nije se desila kemija, spasio me muka'', priznala je i ona.

Na redu je bio i Milko, a njegov izbor bila je Rada.

''Žao mi je što ti moraš reći da napuštaš ovaj naš svijet, bit ćemo ti zahvalni'', rekao je Milko.

''Ovaj svijet ne napuštam, još sam živa, ali napuštam tebe'', rekla je Rada, ali nije joj teško palo.

