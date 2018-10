Hrvatski dizajneri oduševili sve revijom u Rijeci

Sinoć se u veličanstvenoj atmosferi Guvernerove palače u Rijeci održala modna revija i manifestacija Extravagant Gala. U veličanstvenoj i prostranoj atmosferi palače, kreacije koje su nosili modeli, savršeno su se uklopile u cijelu priču.

Petnaest poznatih hrvatskih dizajnera predstavilo je svoje najljepše kreacije koje su svojom pojavom plijenile pažnju i oduzimale dah. Zigman, Matija Vuica, Lei Lou by Alex Dojčinović, Boris Pavlin, Envy Room, Elfs, Boudoiralduk, Alduk, Bite My Style by Zoran Argović, Peperoncina design, Hero 4 Heroes, Showroom Antonela, Andy's, Hippy Garden i Lusso Couture by Linda Lukežić predstavili su svoje haljine u kojima su imali priliku uživati svi prisutni.

Ovu posebnu večer uveličao je pjevač Damir Kedžo. Revija je izazvala veliko zanimanje zaljubljenika u modu.

Foto: PR

Od poznatijih javnosti prisustvovali su Ankica Dobrić, Ronald Braus, Miran Kurspahić, Ivana Delač, Danijela Gračan, Tina Vukov, Jelena Urukalo Murina, Nikolina Minovska, Vedrana Linardić, Ivona Brnelić, Katja Budimčić Sabljar. Reviju u Guvernerovoj palači pogledali su i sami dizajneri, sestre Morana Saračević i Martina Čičko Karapetrić (Boudoir), Juraj Zigman, Zoran Aragović (BiteMyStyle), Đurđica Vorkapić (Hippy Garden) te Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica (Elfs).

Revija već tradicionalno ima humanitarni karakter, a sve u suorganizaciji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja. Ove su godine sredstva prikupljena od prodaje ulaznica namijenjena Odjelu neonatologije riječkog KBC-a.