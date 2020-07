HRT-ova novinarka usred emisije "skinula" novog Hajdukovca: 'Žene će biti zadovoljne'

Zgodna HRT-ova sportska novinarka Mirta Šurjak svoje fanove često počasti svojim provokativnim fotografijama na društvenim mrežama, no ovog puta ona je to napravila nekom drugom, i to usred emisije.

Naime, novinarka je vodila emisiju Hajduk Digital Live u kojoj je ugostila i novog napadača Hajduka Dimitriosa Diamantakosa, koji se u jednom trenutku i skinuo pred Mirtom.

Točnije, u jednom je trenu skinuo svoju bijelu košulju i umjesto nje obukao Hajdokuv dres, a na sve to ga je potaknula upravo Mirta.

"Hoćeš li isprobati dres? Mislim da će to biti dobro. Možeš skinuti košulju. Žene će biti jako zadovoljne zbog toga", potaknula ga je novinarka, na što je Dimitrios krenuo otkopčavati košulju i oblačiti dres.

Video možete pogledati od 32:40.

Kad je odjenuo dres, nastavili su s emisijom.

VIDEO>> Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!