Hollywoodska glumica i markantni Zaprešićanin dvije godine nakon vjenčanja opet stali pred oltar

Ravnatelj galerija Karma Art Siniša Mačković i njegova supruga, hollywoodska glumica Chloe Sevigny odlučili su se vjenčati i drugi put.

Nakon što su prije dvije godine uplovili u bračnu luku sami uz matičara u gradskoj vijećnici u New Yorku, ovaj put su odlučili svoju ljubav potvrditi i pred obitelji i prijateljima.

Chloe je isto tako, za razliku od prvog puta, nosila vjenčanicu, rad modne kuće Jean-Paul Gaultier.

Sevigny i Siniša već su postali i roditelji, pa je njihovom vjenčanju prisustvovao i njihov preslatki dvogodišnjak, Vanja.

Podsjetimo, Chloe i Siniša su se upoznali prije dvije godine, a upoznala ih je zajednička prijateljica koja je Chloe rekla kako je Siniša drag i iskren te osoba sa stilom i poznavatelj umjetnosti.Siniša je dio djetinjstva proveo u Zaprešića i onda se s roditeljima i starijom sestrom odselio u Australiju. Tamo je diplomirao grafički dizajn, a prije 10 godina stigao je u New York. Nekoliko dana prije nego im se rodio sin Chloe je u jednom intervju rekla kako je imala napadaj panike nakon što su joj u bolnici rekli kako Siniša zbog pandemije koronavirusa neće moći biti uz nju tijekom poroda.

- Imala sam napadaj panike i nisam mogla prestati plakati kad sam to čula - ispričala je Chloe. Bolnice u New Yorku ipak su dopustile očevima da budu prisutni na porodu, ali prije toga su se trebali testirati na koronu. Chloe i Siniša napravili su to prije odlaska u rodilište i oboje su bili negativni te je Siniša bio uz nju dok im se rađao sin Vanja.

