Goran i Nives Ivanišević izvan Hrvatske slave godišnjicu: Voditeljica objavila fotku strastvenog poljupca

Najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević (52) i njegova supruga Nives (41) nemaju običaj na društvenim mrežama često dijeliti privatne trenutke, no posljednjim videom na Instagramu raznježili su sve pokazujući koliko su romantični.

Nives je sada objavila fotku s proslave šeste godišnjice braka.

Bračni par je trenutačno na odmoru izvan Hrvatske, a to se vidi i po tome što je Goran u restoran došao u kratkim hlačama, dok je njegova supruga bila odjevena u bijelu majicu s kratkim rukavima.

Na stolu je bila torta na kojoj je pisalo 'šesta godišnjica'. Na slici se također vidi kako Goran ljubi svoju Nives, te da joj je poklonio cvijeće.

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji petogodišnjeg sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

