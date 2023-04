Gobac u emisiji otpjevao 'Tata kupi mi auto' u stilu Josipe Lisac

U bravo! live -u ovaj tjedan gostovao je jedan od naših najpoznatijih i najdugovječnijih punk rock bendova – Psihomodo Pop predvođen legendarnim Davorom Gobcem.

- 40 godina karijere je tu, spremamo veliku pijanku za sebe. Napravit ćemo veliki koncert koji će se održati 17.6. na otvorenom, u Zagrebu, u blizini kvarta gdje smo odrasli, poručio je Gobac u svom stilu.

U njihovim stihovima uživaju sve generacije. Na sceni su četiri desetljeća, posebni su i jedinstveni, stoga ne čude usporedbe s Iggy Popom & Stoogesima, Rolling Stonesima, no ponajprije Ramonesima s kojima su imali prilike i svirati na koncertima u Ljubljani i Zagrebu. Njihov karizmatični, vječno zaigrani frontmen - Gobac domaćinima bravo! live -a, Nives Ivanišević i Marku Tolji, otkrio je da doista voli zasvirati 's drugima', pa je tako osnovao još jedan bend u kojem svira sa sinom. Zadnji dan, ne tako davne 2021. godine pojavila se Vili & DeBili - tročlana glazbena skupina s albumom pod imenom No. 1. Formaciju čine Davor Gobac na gitari i vokalima, Srđan Sekulović Skansi na basu i Vili Gobac na bubnjevima i vokalima.

- Pa to je kao jedna šala. Kada su Vilija pitali - Vili i debili, što Vi kažete na to? On je rekao - ja sam Vili, a za ostalo zbilja ne znam. To smo napravili u koroni, kada nam je bilo dosadno, studio je bio prazan, sami smo bili u studiju, na propisanoj udaljenosti i snimali, onda smo se nazvali Vili i DeBili.

Poznat po specifičnom smislu za humor, bez puno muke izvršio je izazov koji mu je u prošloj emisiji zadao Giuliano i ispričao je vic, a zatim i zapjevao "Tata kupi mi auto", ali u stilu Josipe Lisac.

Zadao je Gobac izazov i idućem gostu - strašni kviz o strašnim situacijama, na što je točno mislio, očekivano - ni sam nije siguran.