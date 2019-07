Glumica se šokirala naslovom članka o sebi: 'Kao početak nekog narodnjaka'

Mlada glumica i dizajnerica Katarina Baban koju rado gledamo u seriji 'Zlatni dvori' u nedavnom intervjuu otkrila je tajnu uspjeha u glumačkim i modnim vodama. Naime, moda je bila isprva hobi, ali je onda poželjela šivati i zatražila mamu da ju nauči šiti.

- Meni je samo krenula odjednom ideja, jao ja bi mogla naučiti šivati i točno se sjećam da sam mami došla i rekla sam - mama pa daj baš si me mogla naučiti šivat. Njena reakcija je prva bila, joj Katarina molim te, nemoj sad s tim, di si sad to iskopala, ajde molim te imaš toliko odjeće, šta ćeš sad ti sebi nešto šiti - rekla je glumica za IN magazin.

Iskreno je priznala da joj je najveća potpora, ali i kritika obitelj.

- Sestra zapravo potpuno drugi stil fura, njoj je to sve jako lijepo, kaže Isuse kako je prekrasno ali ja to nikad ne bi nosila. Što je ok jer ona fura svoj nekakav sportski đir, s obzirom da je na to najviše orijentirana. Mama je nekako najveći kritičar, ona onako ako na prvu reagira na neku haljinu, ajme stvarno je super, onda znači da stvarno je - tvrdi Baban koja svoj modni brend ima još od 2015. godine.

Zbog svoje svestranosti, često je u fokusu javnosti i iako je imala lijepo iskustva s medijima, bilo je i onih malo neugodnijih situacija.

- Dok smo snimali ''Zlatne dvore'' svima je bilo interesantno što smo Matko i ja privatno jako dobri, odnosno što sam mu ja kuma vjenčana. I jedan naslov je glasio - Ljubim kuma, mom dečku ne smeta - znači... ne moram uopće komentirati koji su komentari bili od strane dečka i od strane ljudi. Meni je to zvučalo kao početak nekakve, ne znam jer bi rekla, nekakvog narodnjaka - ispričala je Katarina kroz polusmijeh i nevjericu.

Inače, mlada glumica čuva privatni život daleko od očiju javnosti, a to s obzirom na iskustvo, ni ne čudi.

