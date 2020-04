Gledatelji u nevjerici: 'Gordana pokazuje pravo lice. Ona je neiskrena manipulatorica'

U jučerašnjoj epizodi show 'brak na prvu' drama je dosegla vrhunac, a ovaj put su u fokusu mnogih gledatelja bili Gordana i Dejan. Naime, nije im se svidjelo kako se Gordana ponaša prema svom 'suprugu'. Tako su ponovno na društvenim mrežama odlučili podijeliti svoja mišljenja, te se nisu ustručavali ostaviti negativne komentare na njezin račun.

"Neiskrena manipulatorica, ženska kojoj je cilj, izgleda, tko ima vise novca" napisala je jedna gledateljica, dok druga nije mogla sakriti razočarenje:

"Meni je Gordana bila prekrasna na početku. To je samo još jedan dokaz koliko lose procjenjujem ljude!"

Foto: Facebook screenshot

S njihovim mišljenjem složila se još jedna gledateljica.

"Gordana se totalno promijenila ili sad pokazuje pravo lice" napisala je.

Neki su u komentarima primijetili da se početna simpatija Gordane i Dejana počela gasiti.

"Ja sam na početku napisala:svaka vatra koja se brzo rasplamsa, brzo se i ugasi" napisala je obožavateljica showa.

Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi Gordana i Dejan su se trudili oko svog odnosa pa odlaze na partiju biljara. „On je jako intenzivan, to je dobro na kratko vrijeme, ali na 24 sata to je jako teško“, opisivala je Goga Dejana koji nikako ne shvaća što se točno dogodilo s Gogom i odlučio je biti strpljiv koliko god bude mogao. U toplo-hladnom su odnosu i nikako ne uspijevaju pronaći zajednički jezik. On kaže kako su napokon imali normalan razgovor dok Gordana komentira da se na njoj jasno vidi kad joj netko ide na živce.

Isto tako, u najavi za večerašnju epizodu, mnogi je šokiralo što će Gordana Dejanu kazati da napusti kuću.