Burne reakcije nakon polufinala: 'Čemu natjecanje kad se pobjednik već zna?'

Iduće subote u finalu "The Voicea" ćemo gledati Filipa Rudana (Tim Vanna), Vinka Ćemeraša (Tim Gobac), Bernardu Bobovečki (Tim Ivan) i Albinu Grčić (Tim Vanna). Zahvaljujući glasovima publike ovaj četverac se plasirao do kraja showa oko kojeg se reakcije nakon svake epizode ne stišavaju, a prožete su uglavnom razočaranjem u mentore i glasovanje, za koje tvrde da nema veze s objektivnom kvalitetom izvođača.

- Ne moramo odlučivati, ali kada ti je toliko stalo do tih ljudi onda ti nije svejedno i kad publika odlučuje, kazala je Vanna sinoć. Gobac je zaključio da je upravo to što nije morao odlučivati sinoć odlično za njegovo mentalno zdravlje. Lopta je, nogometnim rječnikom rečeno, prebačena na publiku, dodao je Ivan, a Massimo poručio da su mentori opušteniji, no da je među natjecateljima napetost sve veća.

Ipak, kada je glasovanje završilo val komentara na društvenim mrežama međusobno suprotstavljeni su bili neizbježni.

Foto: Facebook

- Jakob je puno bolji nego Bernarda, pitam se koliko je platila da prođe dalje, da ja mogu dići kredit za sljedeću godinu - napisao je ogorčeno pratitelj, na kojeg se nadovezao još jedan.

- Čovječe, Vinko je za klasu jači od svih; glasovno, tehnički, dinamički, ma kako god želite, zbilja poseban lik. E, a onda Bernarda?! - napisao je s istim razočaranjem, a kritiku su uputili i mentoru Ivanu Dečaku.

- E Dečak, Dečak... Jesi ti to namjerno u polufinalu dečku dao takvu pjesmu, a bio je no1 otpočetka? Najlošiji mentor definitivno! Ispao radi tebe - poručila je komentatorica osvrnuvši se na ispadanje Jakoba Grubišaka, 19-godišnjeg Zagrepčanina koji je nakon dvije eliminacijske emisije bio jedan od glavnih favorita za pobjedu.

Dio publike smatra da je natjecanje nepotrebno, jer se pobjednik već zna.

- Čemu natjecanje kad se pobjednik već zna - onaj koji je u natjecanje ušao kao polupoznata osoba s desecima tisuća pratitelja na društvenim mrežama i koji će glasati za njega u finalu. Ostali kandidati nemaju nikakve mogućnosti za pobjedu - istinito i objektivno gledano! Zbog takvih stvari čovjek izgubi volju za gledanjem - analizirao je pratitelj i aludirao pritom na broj pratitelja Filipa Rudana, natjecatelja koji se već pojavio u showu "Supertalent" gdje su njegov pjevački talent prepoznale Martina Tomčić i Maja Šuput.

Foto: Facebook

Dvije godine prije Supertalenta sudjelovao je i u RTL-ovim ''Zvijezdama'' u kojem su u žiriju sjedili Tony Cetinski, Maja Bajamić, Massimo, Mirela Priselac Remi te Goran Lisica Fox.

Bijes gledatelja nakon posljednje epizode "Voicea" nije ovdje stalo.

- TV glazbeni cirkus s primjesama preseravanja takozvanih mentora. A vi klinci, prvo 200 gaža po prčijama, pa ak' proživiš - prijavi se na TV. Užas koje demagogije...ima talenata, ali bez temelja. Poslije A strana i Doma TV. Fašizam...ljigavo do boli... - napisao je gledatelj.

- Katastrofa. Gora nego Černobil. Vidi se da je namješteno. Možete li mi samo reći koliko košta prolazak do finala da dignem kredit za sljedeću godinu? Hvala. Jakob je bio puno bolji od Bernarde, ali izgleda da prolaze samo ulizice i miljenici - napisao je NN na Instagramu.

Jakob Grubišak otkriva za Večernji kakve mu poruke stižu nakon nastupa.