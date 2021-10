Gledatelji ne staju s komentarima o novom paru: 'Antipatična na kvadrat, plitka je i umišljena'

U jučerašnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' najmlađi par Ivona i Kristijan međusobno su se bolje upoznali, a bolje su se predstavili i gledateljima. Ivona i Kristijan nakon vjenčanja otišli su na medeni mjesec. Kako su i sami primijetili da imaju problem s komunikacijom, krenuli su pričati o lakim temama. Nakon što je ona otkrila da se voli fotografirati i da voli fotografirati, Kristijan i ona bavili su se fotografiranjem za Instagram.

Gledateljima su ih po tome ocijenili kao par, a komentirali su i njihovo ponašanje.

„Možda sam ja čudnih gledanja na život, meni je ovakvo ponašanje kao prvo bolesno.... Čini mi se da se mlada dama prijavila samo da bi se promovirala u javnosti i da bi pojačala broj pratitelja na Instagramu.... Njen komentar kada joj se muž pojavio ujutro bez majice pored bazena da je za nju to degutantno..... Interesantno.... A nije degutantno njeno razvlačenje u kupaćem kao žvakaće gume po betonu u isto to vrijeme.... Tako mlada, a percepcija vrijednosti života totalno poremećena“, komentar je jedne gledateljice. „Naporna cura do bola“, prokomentirali su gledatelji.

„Dečko je super, ona plitka i umišljena bez temelja za to. Jedna prosječna cura koja ne vidi dalje ispred nosa“, još je jedan od komentara na ponašanje ovog para. „Cura se umislila da je top model. Sve zavisi za koga, jer ukusi su različiti i nema tu logike. Meni je osobno antipatična na kvadrat“, komentari su na Ivonu i Kristijana.

Podsjetimo, Ivonu i Kristijana eksperti su spojili nešto kasnije nego druge parove. Iako drugi parovi već otkrivaju svakodnevne rutine svojih supružnika, Ivona i Kristijan tek su na medenom mjesecu. Kristijan dolazi iz Tučepa, dok Ivona živi u Njemačkoj. Dodajmo još da je u jučerašnjoj epizodi Erni i Edinu u goste došla ekspertica Sanela Kovačević Nelly, Gordana i Bernard su s Kristinom i Tomislavom išli u Escape Room, Jasmin i Sanela su razgovarali o svom odnosu, a Ana i Marinko su vježbali.

