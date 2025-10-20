FOTO Zbog teške dijagnoze nekoć prekrasna glumica danas više ne izgleda ovako, za probleme krivi i lijekove

Američka glumica Kathleen Turner (71), koja je između ostalog glumila i u hvaljenoj Netflixovoj seriji 'The Kominsky Method' slovila je za jednu od najljepših glumica u Hollywoodu, njezino lice i plavi uvojci obarali su s nogu mnogobrojne obožavatelje. No, zbog teške dijagnoze njen izgled potpuno se promijenio, a zbog toga je često bila žrtva zlobnih komentara neupućenih ljudi.

Svjetsku je slavu stekla nakon filma 'Tjelesna strast' 1981. godine, a nakon toga zaredala je i druge filmske uspješnice poput 'Lova na zeleni dijamant' i 'Dragulja s Nila'. Na vrhuncu karijere suočila se i s zdravstvenim problemima o kojima tada nije željela govoriti. Naime, početkom 90-ih dijagnosticiran joj je reumatoidni artritis zbog čega su joj liječnici rekli da više neće moći hodati.

- Reumatoidni artritis javio se u mojim kasnim tridesetima, kada me Hollywood doživljavao kao jednu od najprivlačnijih dama. Najteže mi je bilo zbog toga što sam vlastito samopouzdanje gradila na fizičkom izgledu. Jer ako to nisam bila ja, tko sam bila - kazala je svojedobno glumica.

Teška dijagnoza ostavila je traga na njoj, no ona se nije predavala. Počela je piti lijekove koji su spriječili daljnji razvoj bolesti, no i ostavili traga na njezinom izgledu. Tada joj, kaže, nije pridavala pozornosti svom izgledu, već je isključivo bila fokusirana na svoje ozdravljenje. Zbog drastične promjene izgleda mnogi su bili uvjereni da se odala alkoholu, a s komentarima se teško nosila pa je nekoliko godina kasnije bijeg od problema i utjehu pronalazila u alkoholnim pićima.

Kathleen je prije desetak godina objavila i svoju autobiografiju u kojoj je otkrila kako su joj lijekovi pomutili razum te se zbog toga odala piću. Dno je dotakla 2002. godine kada je odlučila suočiti se sa svojom dijagnozom i krenuti na odvikavanje od ovisnosti. Danas je ovisnost iza nje, a ona bez ustručavanja o tom problemu otvoreno progovara želeći biti primjer drugima. Glumica je još uvijek aktivna, a ulogu je ove nedavno ostvarila u seriji 'White House Plumbers'. Pojavila se u jednoj epizodi.