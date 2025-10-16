Bivši suprug Britney Spears o incidentu: 'Uhvatio sam je kako me vara s plesačicom'

Bivši suprug pjevačice Britney Spears Kevin Federline priprema svoje memoare, a u njima će se naći i tvrdnja da ga je Spears prevarila sa ženom. U isječku iz knjige "You Thought You Knew", koji je objavio USA Today, Federline opisuje navodni incident koji se dogodio na početku njihove veze. Federline piše kako je tijekom turneje u Amsterdamu zatekao Spears u hotelskoj sobi s jednom od njezinih plesačica. Prema njegovim riječima, nakon večernjeg izlaska s plesačima i osobljem, vratio se u hotel gdje je pronašao šokantan prizor. "Druga žena sjedila je na rubu kreveta. Britney je stajala između njezinih nogu, s rukama na njezinu licu, i one su se ljubile", piše Federline, dodajući da je ostao "zapanjen".

Tvrdi da ga je taj događaj natjerao da shvati kako to nije ono na što je "pristao". Počeo je pakirati svoje stvari s namjerom da se vrati u SAD, no Spears se navodno ispričala i obećala da se to više neće ponoviti. Federline navodi da je tražio monogamnu vezu i da je taj trenutak bio "prekretnica" koja ih je na kraju zbližila.

Povodom Federlineovih tvrdnji, oglasio se i predstavnik Britney Spears. "S obzirom na to da vijesti iz Kevinove knjige izlaze, ponovno on i drugi profitiraju od nje, a nažalost to dolazi nakon što je alimentacija završila", stoji u izjavi. "Sve do čega joj je stalo su njezina djeca, Sean Preston i Jayden James, i njihova dobrobit tijekom ovog senzacionalizma. Svoj put je detaljno opisala u svojim memoarima."

Inače, Kevin i Britney sudbonosno 'da' izgovorili su 2004. godine, no ljubav je nestala tri godine kasnije. Zajedno imaju dva sina, 20-godišnjeg Seana Prestona i 19-godišnjeg Jaydena Jamesa, koji su većinom odrasli pod Federlineovim skrbništvom. Glazbenica sa sinova ima kompliciran odnos, no čini se kako njihov odnos napreduje. Naime, prošle godine je objavljeno da dječaci žele pomirenje s majkom te da su počeli ostvarivati kontakt.

- Očito je da je pomirenje, ponovno ujedinjenje, donekle složeno i može biti proces koji će potrajati neko vrijeme. Telefonski poziv bio je dobar znak i korak u pravom smjeru, ali to je proces za koji je potrebno više od samog telefonskog poziva - rekao je odvjetnik za Page Six. Bivši suprug Spears podržava odnos sinova s majkom, ali demantirao je tvrdnje da je pjevačica za Majčin dan odletjela na Havaje i s njima se sastala. Inače, Sean i Jayden žive na Havajima sa svojim ocem koji ima skrbništvo nad njima, a preselili su se prošle godine uz dopuštenje majke.

Jayden je prije dvije godine u jednom intervjuu otkrio kako on i njegov brat imaju narušen odnos s majkom te da je ne žele vidjeti zbog provokativnog sadržaja na društvenim mrežama.

- Samo želim da joj psihički bude bolje. Kad joj bude bolje, stvarno je želim ponovno vidjeti - rekao je tada i dodao da će za to biti potrebno puno vremena i truda.

Dodajmo i da memoari Kevina Federlinea izlaze 21. listopada.