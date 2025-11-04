FOTO Tko je samozatajna supruga Ivice Kostelića? Upoznali su se na ledenjaku i zaljubili na prvi pogled

Naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić predstavio je svoj kratkometražni film "Freedom", no veliku pažnju privukla je njegova najveća podrška, supruga Elin Kostelić. Lijepa Islanđanka zablistala je u potpuno prirodnom izdanju, s minimalno šminke i u opuštenoj kombinaciji, pokazavši da se najbolje osjeća u vlastitoj koži. Njezina diskretna pojava i samopouzdanje ponovno su potvrdili zašto slovi za jednu od najljepših supruga domaćih sportaša.

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2006. na ledenjaku gdje je naš proslavljeni skijaš trenirao. Elin, tada Arnarsdottir, i sama se bavila natjecateljskim skijanjem, a njihov susret ispostavio se sudbonosnim. Ljubav je planula u trenutku te je Elin iste godine posjetila Ivicu na Mljetu, gdje je upoznala i brzo osvojila njegovu obitelj. Unatoč kratkim glasinama o prekidu 2011. godine, njihova veza ostala je čvrsta i stabilna.

Foto: Marko Seper/Pixsell

Vezu su okrunili brakom 29. svibnja 2014. u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a Elin je za kumu odabrala Ivičinu sestru Janicu. Preselila se s Islanda i potpuno prilagodila životu u Hrvatskoj, ističući da joj je najvažnije biti uz supruga i djecu. Par je iste godine dobio sina Ivana, godinu kasnije stigao je Leon, a u ožujku 2020. obitelj su upotpunile blizanke Jana i Kata.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Ivice Kostelića. Supruga je bila trudna, a kuma joj je bila Janica

Inače, naš proslavljeni skijaš svoj privatni život voli držati podalje od očiju javnosti, a ponekad on ili njegova supruga na društveni mrežama objave neke njihove obiteljske dogodovštine. Tako su se prije dvije godine pohvalili odlaskom na skijalište Obertauern u blizini Salzburga, gdje su uz bračni par u zimskim radostima uživali maleni sinovi Ivan i Leon te kćeri Jana i Kata. Zajedničku su fotografije objavili na Facebooku. - Prvo pravo obiteljsko skijanje - napisao je Kostelić u opisu uz slike. Jedan od svojevremeno naših najuspješnijih sportaša kraj karijere objavio je 2017. godine, nakon dva desetljeća profesionalnog skijanja tijekom kojeg je ostvario 20 pobjeda, odnosno ukupno 60 postolja.

Na zagrebačkoj premijeri filma, uz Elin su bila i njihova djeca, sin Ivan te blizanke Jana i Kata. Podršku Ivici pružili su i ostali članovi obitelji, sestra Janica te roditelji Marica i Ante. Unatoč Ivičinoj šali da ne očekuje gužvu jer u filmu nema narodnjaka, alkohola i nasilja, kino je bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. Ivičin film o slobodnom skijanju, koji je prvi takav u Hrvatskoj, bit će prikazan i u drugim europskim gradovima.