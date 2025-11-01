FOTO Nina Badrić o ljubavi svog života: 'Ako ga ne vidim duže od dana, osjećam kao da mi fali pola mene'

Glazbena diva Nina Badrić priznala je da je postala jedna od onih vlasnica pasa kakve prije nije razumjela. Njezin pas Toto postao je centar njezinog svijeta i neizostavna pratnja u svim avanturama, a na društvenim mrežama progovorila je o promjeni koju joj je dolazak četveronožnog ljubimca donio u život. - Uvijek su mi išli na živce ljudi koji su stalno pričali o svojim psima, žurili kući da ljubimci ne budu sami, prekidali odmore da odvedu psa veterinaru ili birali 'pets friendly' hotele da može i pas s njima... A sad sam ja postala još gora od svih njih - napisala je Nina.

Danas je priča potpuno drugačija, a njezina veza s Totom postala je toliko snažna da su postali nerazdvojni. - Sad vjerojatno ja svima idem na živce jer bez Tota više ne idem niti na snimanja - otkrila je pjevačica, potvrdivši da je njezin ljubimac postao stalni pratitelj na poslovnim obavezama, što redovito oduševljava njezine brojne pratitelje, koje je posebno dirnula priznanjem: - Ako ga ne vidim duže od dana, imam osjećaj kao da mi fali pola mene. On je samo izvana pas, iznutra je čova i trebala sam ga nazvati Dobrica. Bilo kuda, moj Dobrica i ja svuda - dodala je Badrić.

Nina je prošle godine na Instagramu objavila nekoliko morskih fotografija s Totom u naručju te uz njih opisala kako funkcionira njihov odnos. - Nekad se svađamo, nekad vičem na njega, nekad (doduše kratko) je u kazni, uglavnom sam ga razmazila, a Toto, kao svako pravo muško, vuče na svoju stranu. Ipak, na kraju i početku dana ove četiri šape su pod mojim nogama ljubav bez granice - napisala je pjevačica pa za kraj dodala: - P.s. Ovaj mladić još traži curu. Javite se curice s glavne ulice - otkrila je glazbenica.

VIDEO Na sinoćnjem koncertu Nina Badrić sjela u publiku, evo što joj je gospodin poručio

Inače, riječ je o havanezeru, pasmini koja je veoma društvena i privržena svojim vlasnicima. Toto je na svijet došao u veljači prošle godine, a Nina ga je objeručke prihvatila u svoj dom. Zagrepčanka je poznata kao velika ljubiteljica pasa te je prije sadašnjeg ljubimca godinama vodila brigu o maltezeru imena Bundy. Nakon što je Bundy uginuo, njegovo mjesto zauzeo je Toto koji, kako se može zaključiti, uljepšava Nininu svakodnevicu.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Nina Badrić je u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski održala veličanstvena dva koncerta imena "Nina Unplugged". Koncerti su rasprodani u rekordnom vremenu, a pjevačica je nastupila uz pratnju akustičnog orkestra. Tom prilikom otkrila je da joj je Toto najveća podrška na svakom koncertu. 'Sve budno prati ljubav mog života i moja podrška na svakom koncertu Toto. P.S. Ibrica, imaš konkurenciju - napisala je uz fotografiju svog psića iz backstagea. Nakon rekordno brzo rasprodanih prvog i drugog koncerta, otvoren je i treći termin spektakularne glazbene priče u Lisinskom - 17. veljače 2026.