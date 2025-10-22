VIDEO/FOTO Nina oduševila Zagreb! U Lisinskom zapjevala brojne velike hitove u novom ruhu
-Ovakav glazbeni doživljaj može pružiti samo Nina Badrić, komentirali su posjetitelji večeras odlazeći kući nakon još jednog fantastičnog nastupa istinske glazbene dive. Naime. u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski Nina Badrić večeras je održala veličanstveni koncert imena "Nina Unplugged".
Publika je njezine hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine... ovoga puta mogla čuti u aranžmanima Ante Gele, a uz to Nina je izvela i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača. Nizali su se hit za hitom, a publika je znala baš svaki. Mnogi su hvalili i posebne aranžamane Ante Gele koji također nije krio oduševljenje glazbenim spektaklom koji su priredili.
Za sve one koji su propustili ovaj veličanstveni koncert, Nina je najavila i novi termin i to za 19. studenoga, a karte se mogu kupiti na Lisinski.hr i na blagajnama dvorane. I iduća godina započet će lijepo za sve obožavatelje pjevačice čiji glas oduševljava godinama. Naime, Nina će ponovno zapjevati u Lisinskom, i to 17. veljače 2026. godine.