VIDEO/FOTO Nina oduševila Zagreb! U Lisinskom zapjevala brojne velike hitove u novom ruhu

-Ovakav glazbeni doživljaj može pružiti samo Nina Badrić, komentirali su posjetitelji večeras odlazeći kući nakon još jednog fantastičnog nastupa istinske glazbene dive. Naime. u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski Nina Badrić večeras je održala veličanstveni koncert imena "Nina Unplugged".
-Ovakav glazbeni doživljaj može pružiti samo Nina Badrić, komentirali su posjetitelji večeras odlazeći kući nakon još jednog fantastičnog nastupa istinske glazbene dive. Naime. u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski Nina Badrić večeras je održala veličanstveni koncert imena "Nina Unplugged".
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Koncert je rasprodan u rekordnom vremenu, a pjevačica je nastupila uz pratnju akustičnog orkestra.
Koncert je rasprodan u rekordnom vremenu, a pjevačica je nastupila uz pratnju akustičnog orkestra.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Publika je njezine hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine... ovoga puta mogla čuti u aranžmanima Ante Gele, a uz to Nina je izvela i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača. Nizali su se hit za hitom, a publika je znala baš svaki. Mnogi su hvalili i posebne aranžamane Ante Gele koji također nije krio oduševljenje glazbenim spektaklom koji su priredili. 
Publika je njezine hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine... ovoga puta mogla čuti u aranžmanima Ante Gele, a uz to Nina je izvela i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača. Nizali su se hit za hitom, a publika je znala baš svaki. Mnogi su hvalili i posebne aranžamane Ante Gele koji također nije krio oduševljenje glazbenim spektaklom koji su priredili. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Već poznate pjesme Nina je dodatno naglasila svojim fantastičnim vokalnim mogućnostima te očarala prepunu dvoranu. 
Već poznate pjesme Nina je dodatno naglasila svojim fantastičnim vokalnim mogućnostima te očarala prepunu dvoranu. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Za sve one koji su propustili ovaj veličanstveni koncert, Nina je najavila i novi termin i to za 19. studenoga, a karte se mogu kupiti na Lisinski.hr i na blagajnama dvorane. I iduća godina započet će lijepo za sve obožavatelje pjevačice čiji glas oduševljava godinama. Naime, Nina će ponovno zapjevati u Lisinskom, i to 17. veljače 2026. godine.
Za sve one koji su propustili ovaj veličanstveni koncert, Nina je najavila i novi termin i to za 19. studenoga, a karte se mogu kupiti na Lisinski.hr i na blagajnama dvorane. I iduća godina započet će lijepo za sve obožavatelje pjevačice čiji glas oduševljava godinama. Naime, Nina će ponovno zapjevati u Lisinskom, i to 17. veljače 2026. godine.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/