FOTO Katastrofa u 'MasterChefu'! Tri pogreške skupo koštale kandidate, ova trojica završila na galeriji

Kandidati su imali 50 minuta da pripreme marendu koja će pokazati njihovo razumijevanje morskih namirnica, no neki su podbacili još za vrijeme kuhanja, pa su na galeriji završili i prije nego je žiri probao njihova jela. Ulog je velik jer će pobjedniku izazova pripasti kartica imuniteta, no mnogi su se suočili s izazovima koje nisu očekivali. Neki su priznali da im morske namirnice nisu bliske i da im je teško pronaći ideju za jelo.

Unatoč savjetima chefa Stjepana Vukadina da kandidati „cijelo vrijeme kušaju“ i „ne serviraju na tanjur nešto što sami ne bi jeli“, pojedinci nisu uspjeli ispuniti očekivanja. Egon Jurić je od početka imao poteškoće s pripremom i organizacijom. U završnici se potpuno pogubio, a jelo koje je pripremio za ocjenjivanje pokazalo se već vizualno razočaravajućim. „Ne možete gostu poslužiti nešto tek tako da mu nešto poslužite. Egone, to je bio tvoj slučaj danas“, rekao je Mario Mihelj, dok ga je Goran Kočiš poslao na galeriju.

Slična sudbina zadesila je i Vjekoslava Krsnika, koji je prekršio jedno od osnovnih pravila – doticao je radnu jedinicu nakon isteka vremena. „Htio sam samo počistiti“, pokušao je opravdati svoj potez, ali Stjepan nije imao razumijevanja te ga je uputio na galeriju. „Žao mi je što sam završio na galeriji, jer sam imao dobar tanjur“, rekao je Vjekoslav kasnije, svjestan svoje pogreške.

Treću pogrešku napravio je Krunoslav Jarić, koji je u žaru kuhanja odbacio neiskorištene, ali vrijedne dijelove ribe. Goran je otvorio posudu sa smećem i pokazao svima koliko je Krunoslav pogriješio: „Ovako dobro iskoristivi dijelovi ribe ne smiju završiti u smeću.“ Time je Krunoslav, zajedno s Egonom i Vjekoslavom, postao treći kandidat koji se našao na galeriji.

Tako je završio prvi dio izazova punog lekcija o poštivanju namirnica, vremenu i kuhanju s poštovanjem prema svakom detalju. Kakva su jela pripremili ostali kandidati i čije će biti najbolje, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa!