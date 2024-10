FOTO Izabel Kovačić pokazala trudnički trbuh i osvrnula se na uspjeh našeg vatrenog

Poduzetnica i supruga našeg reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić (31) trenutno je u drugom stanju te s nogometašem očekuje drugo dijete. Izabel je sretne vijesti objavila u lipnju, a nakon toga u nekoliko se prilika javila s novim fotografijama. Naime, sada je na Instagramu objavila niz fotografija i pokazala svoj poveći trudnički trbuh. 31-godišnja poduzetnica pozirala je pored ogledala u jesenskom izdanju - uskoj suknji kojom je naglasila trudnički trbuh, a kombinirala ju je sa smeđom jaknom i crnim čizmama.

U objavi koja je prikupila više od 20.000 lajkova, Izabel se osvrnula na nedavni uspjeh supruga i pokazala snimku s utakmice u kojoj je nogometaš ostvario dva pogotka za klub Manchester City te tako slavio pobjedu protiv Fulhama s rezultatom 3:2, a golove je posvetio bebi koja uskoro dolazi.

Podsjetimo, Izabel je i nedavno objavila svoje fotografije. Tada je pozirala u traper kombinezonu, bajkerskim čizmama i bijeloj majici, a na kojoj je ponovno istaknula trbuh obgrlivši ga rukama. Ovaj prizor oduševio je Izabeline mnogobrojne pratitelje koji su pohvalili modni izbor, ali i izgled dizajnerice. - "Šarmantno", "Sjajna kao i uvijek", "Izgledaš zapanjujuće. Nedostaješ nam Izabel", "Slatkići", "Tvoje ljepota je iznad mog shvaćanja, Izabel", "Omg, trebam tu majicu", "Najljepša žena koju sam vidjela" - nižu se komplimenti na račun jedne od najpoznatijih hrvatskih WAGS-ica.

Poduzetnica i nogometaš svoju su ljubav okrunili brakom 2017. godine. Vjenčanje je održano u Sesvetskim Selima, gdje se par i upoznao kad je Izabel pjevala u crkvenom zboru, a on bio ministrant. Na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Izabel slovi i kao jedna od najbolje odjevnih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual komada, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa - savršeni plavi uvojci, a britanski mediji su je jednom prilikom prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru. Sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula brend Lunilou 2015. godine koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

Dodajmo da Izabel i naš vatreni već imaju zajedno jedno dijete. Radi se o sinu Ivanu, a prvo dijete paru je stiglo u listopadu 2020. godine. Nešto prije Eura ove godine Izabel je objavila prekrasne vijesti te otkrila da očekuju prinovu. Ova WAGS-ica intervjuu daje rijetko, a u jednom, koji je dala nedavno, progovorila je o majčinstvu. Izabel kaže kako se trudi biti što bolja majka te da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav.

"Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - otkrila je Izabel tada.

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke Photoshopa?