FOTO Ivana Paradžiković otkrila koliko ju je stajalo putovanje na ovu poznatu destinaciju: 'Ovo je jedini problem'

Novinarka Ivana Paradžiković u posljednje je vrijeme vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje pokazuje kako putuje. Ivana se trenutačno nalazi u Portugalu, točnije na otoku Madeiri. Ivana je na svojem Instagram profilu sada podijelila nekoliko fotografija iz ove pustolovine i otkrila koliko ju je ona stajala. Naime, daleki Portugal mnogima je željena destinacija, no budžet im to ne dozvoljava, a Ivana je otkrila o kolikom se iznosu radi.

- I vi biste na Madeiru, portugalski otok blize Africi nego Portugalu? Ako vam se to čini kao dobra ideja, sejvajte ovaj post, evo korisnih informacija: Wizzair ima najpovoljniju, direktnu opciju, Budimpešta- Funchal, 5 i pol sati. 215 eura po osobi. Parking city break na aerodromu, 3 minute do terminala 60ak eura. Gorivo do Budimpešte i nazad 80. Tjedna vinjeta za Madžarsku 18 eura.

Za otok vam je potreban mali automobil, jer uličice su stvarno preuske, iako sam pronašla i kombi ipak zato nije došao u obzir.

Rentala sam neku mini Kiu 200 eura tjedan dana i to sam još skupo platila jer nisam imala kreditnu karticu pa je došlo više full osiguranje. Uzmite ga. Trebat će vam. Moj je auto u povratku imao dvije ogrebotine koje nemam pojma kako su se dogodile. Bit će da sam parkirala kraj nekog ne baš vještog vozača. Uglavnom, ipak gledajte da je malo jači motor. Ja sam se patila s najslabijim autom kojeg sam u životu vozila. Vožnja u prvoj, ponekad drugoj, jedva 40 km/h. Mislila sam da će eksplodirati koliko se jadan mučio. Goriva sam potrošila jedva 30 eura, a po cijele dane smo se vozali tamo vamo. Otok pređete za sat i pol s jedne strane na drugi. Parking na par mjesta par eura, 10 sveukupno. Ulaznice za hajk tri eura/po osobi. Vožnja s carreirosima 20 eura. Nismo išli u muzeje, visili smo po prirodi!

Smještaj je prosjek 100 eura apartman. Mi smo odsjeli u fensi kući s bazenom u predgrađu, aristokratskoj vili na obali, šatoru u brdima, planinskoj kući kod slatke bake i djeda. Posvuda:) Ja volim na putovanjima okusiti sve: i luksuz ali doživjeti i stvaran život, a u unutrašnjosti je on vrlo skroman. 700 eura za hranu, a jeli smo i po restoranima i po bistroima i street food lokalima. Nas je bilo troje, sveukupno po osobi je to 839 eura, punih 6 dana! Dobra mi je ideja, ha? Jedini problem je u ruksak spakirati i zimsku i ljetnu robu", otkrila je Ivana uz mnoštvo idiličnih fotografija.

Podsjetimo, Ivana u posljednje vrijeme puno putuje te često planinari, a svoje dojmove dijeli na društvenim mrežama. Nedavno je tako otkrila da je bila na planinarenju na Velebitu. Naime, Ivana je s prijateljicama odlučila prijeći put od Zavižana do Paklenice. Sada je otkrila što je naučila nakon što su joj se slegli dojmovi. - Velebitski planinarski put; prvi dan, prva lekcija: ne možeš posve kontrolirati život, moraš mu se prepustiti - započela je objavu Ivana.

- Nije tu bilo puno filozofije. Ana je poslala kartu Velebitskog planinarskog puta u WhatsApp grupu. Ni Anita ni ja nismo pitale ni kako ni zašto. Stiglo joj je dva istovjetna odgovora: može! Imamo šest dana krajem kolovoza. Toliko nam je potrebno da prijeđemo put od Zavižana do Paklenice. Službeni VPP ima 22 kontrolne točke na kojoj se skupljaju žigovi na temelju kojih kasnije dobijete potvrdu HPS-a. Nama nije bilo ni do žigova niti potvrde. Na Velebit smo isle zbog sebe. Da testiramo i resetiramo vlastite glave. Nakrcale smo opreme i hrane. Već prvi dan ćemo shvatiti: mnogo vise nego sto možemo nositi! Satori, karimati, kuhalo, plinske boce, tunjevine, ukiseljeni paradajzi:) kao da idemo na piknik, a ne na vise od stotinu km dug put na kojem smo mi mazge koje sve to tegle na leđima - nastavila je.

- Već nam je prvi dan, na najlakšoj dionici puta, Premužićevoj stazi, bilo jasno kako nema šanse da uspijemo. Anita je već tada, to nam je tek kasnije priznala, plakala. Mislila je odustati, ali te su se bitke odvijale samo u njezinoj glavi. Međutim, toliko smo bile spore da smo morale mijenjati plan. Stigle smo do planinarskog doma Alan. Jedva. Dok smo s genijalnom ekipom iz Osijeka i Bjelovara pile Velebitsko i gledale zalazak sunca, skovale smo novi plan: rješavamo se 30 % stvari, većinom hrane. Odlučile smo se povjeriti životu u ruke. Neka bude kako će biti. Morat ćemo se snalaziti putem. Ovisiti o sreći i neznancima. Kakav rizik i olakšanje istodobno! Prvi dan, Zavižan-Rossijevo skloniste- Alan; prva lekcija: ne možeš posve kontrolirati život, moraš mu se prepustiti. I tada se, vjerujte mi događaju čudesne stvari! Život postane bolji nego sto si ga ikad mogao zamisliti! - zaključila je.

