FOTO Ella Dvornik iznenadila novim zahvatom na licu: 'Malo sam tužna'

Influencerica Ella Dvornik, koja je izgradila reputaciju na iskrenosti i otvorenom dijalogu sa svojom publikom, danas se podvrgnula zahvatu uklanjanja ožiljka s nosa. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila novost fotografijom iz jedne zagrebačke poliklinike, uz koju je napisala: "Skidaju mi ožiljak s nosa. Malo sam tužna". Njezina neuobičajena reakcija, sažeta i u kasnijoj objavi s riječju "Tugica", pokazuje da estetske korekcije nisu uvijek samo stvar uljepšavanja, već mogu nositi i emocionalnu težinu.

Njezina publika navikla je na detaljne izvještaje o tretmanima. Nedavno je tako isprobala i inovativni tretman autofagije, popularno zvan "čišćenje zombi stanica", kojim se, kako je objasnio liječnik, uklanjaju oštećene stanice i usporava starenje. Iako je bila skeptična, spremno je preuzela ulogu "test subjekta", iskreno priznavši da tretman nije bezbolan. "Vole reći da je bezbolan, ali mislim, ono, bodu vas iglama. Budete malo kvrgavi odmah nakon", poručila je, dajući realan uvid u iskustvo koje mnogi uljepšavaju.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Osim novih trendova, Ella redovito koristi i provjerene metode poput "baby botoxa" za čelo i područje oko očiju te hijaluronskih filera za podočnjake, nakon kojih se u šali pohvalila da "opet ima 25 godina". No, jednako je otvorena i o zahvatima od kojih je odustala. Priznala je da više ne stavlja filere u usne jer joj "to više nije fora", a podijelila je i iznimno bolno iskustvo uklanjanja tetovaže s leđa, koju je opisala kao "ružnu kao smrt", ocijenivši bol s 10 od 10. Upravo ta transparentnost, koja obuhvaća i dobre i loše strane, čini je jednom od najutjecajnijih osoba na domaćoj sceni.