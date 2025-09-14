FOTO Danijela Dvornik o životu na otoku: 'Turista ima, ali taman da ne remete ništa'

Naši Portali
Nema ništa lipše od mjeseca rujna ... Misto se vratilo u svoju tišinu, fjaku i mir. Kuće su utihnule, turista ima ali taman da ne remete ništa. Vrijeme je prekrasno, a i more kao da se smirilo i pretvorilo u ulje. Stoji tako, gotovo nepomično i zove da uđeš i poremetiš tu mirnoću. Potpisala bih da uvijek bude ovako - poručila je uz fotografije na kojima je pozirala na ulici.

Podsjetimo, Danijela je nedavno bila u posjeti mami Žarki koja na Visu ima apartmane i objavila je video u kojem je pokazala što je jedan gost napravio u apartmanu u kojem je boravio samo jednu noć. "Znači ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti bonagracije (karniše) i zavjese s prozora. Znači to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati... Dođu li ljudi u hotel i skidaju zavjese?" pitala je Danijela u videu koji je objavila na Instagram storyju. Podijelila je kasnije i nekoliko fotografija s mamom Žarkom, a nedavno je na Instagramu pokazala i svoju sestru.

"Koliko smo se mi svađale... Znale bi se i potući, otac je mora intervenirat i to s posla", započela je Danijela vrativši pratitelje u dane svog djetinjstva u Splitu. "Ja sam bila prva, 5 godina kasnije došla je ona. Par dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu 'zašto si je morala rodit?', 'zašto nisam ostala jedina'", napisala je i u nastavku priče opisala je još živopisnih detalja iz perioda zajedničkog života sa sestrom.

"Poslije je bilo, kud ja, tu i ona. Vječni uteg na mojim dječjim leđima i najveća špijunica u tom dobu odrastanja i vječnih tajni koje je ona s radošću otkrivala materi i ocu", prisjetila se Danijela. No, kako to u sestrinskim odnosima često biva, nakon "izdaje" i cinkanja roditeljima, uslijedila bi i grižnja savjesti mlađe sestre. "Onda bi me starci stavili u kaznu a ona imala toliku grižnju savjesti da bi mukotrpno radila na pregovorima da me ipak puste iz kazne. I kad bi ona pobjedonosno došla i rekla: 'Dani, možeš ići vani, nagovorila sam starce da te ipak puste', ja bih ponosno i tvrdoglavo odgovorila: 'E baš neću sad!'" opisala je Danijela. Pravi preokret u njihovu odnosu, otkrila je Danijela, dogodio se tek u odrasloj dobi, kada su životni putevi počeli graditi zreliju vezu. "Tek negdje kad sam ja se udala, a ona otišla na faks... naš je odnos poprimio ono sto se zove sestrinstvo", zaključila je.

