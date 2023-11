Filipinka Chriztel oduševila pjevanjem međimurske pjesme i osvojila zlatni gumb od publike!

Međimurska Filipinka, dvanaestogodišnja Chriztel Renae Aceveda koja već nekoliko godina živi u Svetom Martinu na Muri posebno je oduševljena kulturom tog kraja i upravo to željela je pokazati na Supertalentu. Stoga je u narodnoj nošnji, tečnim hrvatskim jezikom i tradicionalnom pjesmom oduševila žiri.

„Mi smo svi ovdje u problemu, mi nemamo više nijedan zlatni gumb“, poručila je Martina, a onda je publika uzela stvari u svoje ruke i lansirala Chriztel ravno u polufinale – zlatnim gumbom. Nakon toga brisale su se suze na pozornici, u publici i backstageu jer ovo je trenutak koji se nikad prije nije dogodio u Supertalentu. „Mi smo potrošili sve zlatne gumbe, samim time nemamo više onih konfeta. Znači nikad u povijesti Supertalenta se nije dogodilo da se publika na ovaj način za nekog zauzela“, objasnila je Martina, a tad su u na pozornicu dotrčali Frano i Igor koji su zlatnim konfetima posuli Chriztel i njezine roditelje. „Osjećam se jako veselo, nemam riječi uopće, jako sam zahvalna“, poručila je nakon svega Chiztel.

Akrobatski duo Tijana Divac i Marko Haos, svojih sedam godina ljubavi proslavili su baš ovim nastupom na Supertalentu. Oni vjeruju da sve što rade prikazuje njihovu ljubav i da je upravo to ono što ih čini jedinstvenim. Godine predanog rada i zadivljujuće vještine itekako je prepoznao žiri, stoga se ovaj zaljubljeni dvojac može pohvaliti s četiri prolazna glasa. „Marko ja ću ti reći ono što ti nitko nije rekao, a to je da ti isijavaš ljubav prema svojoj ženi, to se zaista vidi“, poručila je Maja.

Foto: Nova TV

Julija i Zala, povezane na više načina i razina, nastupaju kao glazbeni duo De Liri. Upoznale su se u osnovnoj školi gdje su zajedno išle na zbor. Već je tad Julija dobila preporuku za sviranje instrumenta i poželjela je harfu, a Zala pjeva od djetinjstva, kao i njena mama i djed. Za ovaj nastup odabrale su hit Dine Merlina 'Kad si rekla da me voliš' i svojom jedinstvenom izvedbom oduševile žiri koji ih je nagradio prolazom u sljedeći krug natjecanja s četiri 'DA'. „Kad sam vidjela harfu pomislila sam joj ne, neki dosadan broj, samo će se Martina radovat, a onda ste uletjele vi. Zajedno zvučite u tom dvoglasu baš divno, izabrale ste super kul pjesmu, cure fakat ste bile super“, oduševljeno je poručila Maja.

Simpatična Kim Sofia Krajačić na Martinin direktan poziv na audiciju došla je pokazati svoje vokalne sposobnosti. Najčešće pjeva s obitelji dok tata svira gitaru i svi zajedno se zabavljaju nakon cijelog dana obveza. Stoga je upravo tatu pozvala na pozornicu te u duetu s njim izvela popularnu pjesmu 'Shallow' za koju je od žirija dobila četiri prolazna glasa. „Ovaj vaš zagrljaj mi je bio najljepši mogući, onako tata i kćer pjevaju zajedno. Uopće ideja da tako kvalitetno provodite svoje slobodno vrijeme to mi je prekrasno“, istaknula je Maja, dok je Davor poručio: „Kim ti si teško simpatična, a ti i tata ste još teže simpatični zajedno“.

Mladi pijanist Sebastian Šimetić prvi je put nastupao pred televizijskim kamerama pa je ovo za njega bio poseban nastup. Njegov tata svira harmoniku pa je Sebastian od malih nogu želio svirati baš taj instrument, no onda se pri upisu u glazbenu školu odlučio za klavir. „Ja i ti smo vjerojatno jedine osobe kojima ovako vise noge dok sviraju klavir“, istaknula je Maja, dok je Fabijan poručio: „Tvoj izraz lica dok sviraš, ti uopće ga nisi svjestan jer si potpuno prstima i tipkama u melodiji i svaka ti čast.“ Dobri komentari urodili su plodom i tako je Sebastian osvojio četiri 'DA'.

Freestyle nogomet popularan je među dečkima, no tek nekoliko djevojaka bavi se ovom vještinom. Jedna od njih je Patricija Pejić koja u ovom sportu ide na natjecanja i ostvaruje svoje snove. „Rekao bih da si na jako dobrom putu da postaneš jako dobra u tome, treba ti još malo vještine, ali svaka čast što se baviš nečim što možda kod nas nije tipično“, poručio je Davor. Njeni trikovi oduševili su Maju, Davora i Fabijana, no Martina je Patriciji dala jedan trenerski 'NE'.

Jovan Božin tek je prije četiri godine shvatio da je glazba njegov životni put, iako ga prati još od malih nogu. Želi pisati pjesme, stvarati muziku i biti uspješan u tom svijetu. Na velikoj pozornici Supertalenta izveo je pjesmu 'Možda je to ljubav' od Željka Joksimovića, a za izvedbu je dobio tri prolazna glasa i jedan poticajni 'NE' od Fabijana. „Meni se tvoj glas iznimno sviđa, ali ti manji dio svog vokala koji je rasan i velik koristiš“, objasnila je Martina.

Još kao dijete, Dario Perković, u svojoj je sobi na gitari svirao pjesme Bijelog Dugmeta, a dječački san mu se i ostvario pa tako iza sebe ima godine suradnje s poznatim hrvatskim zvijezdama, a danas je obiteljski čovjek. Želja mu je bila prvi put u životu nešto napraviti za sebe i zato se prijavio na Supertalent. Izveo je poznatu pjesmu 'Tamburaši s Dunava' no izvedbom nije uspio proći u sljedeći krug natjecanja. „Rijetko kad nam netko dođe i pjeva jednu klasičnu, zabavnu, hrvatsku pjesmu na ovako jedan najnormalniji način“, ocijenila je Maja.

Udariti čak 234 puta u minuti nunčakama ne može svatko, ali može Desimir Stojković koji je prije nastupa objasnio publici i žiriju zbog čega je njegova vještina nunčaka majstora posebna. „Sviđala mi se vaša koreografija koja je imala korake i izgledala kao neki ples“, poručio je Fabijan, dok je Davor dao prijedlog: „Ako se vidimo sljedeći put, možda neki kostim kako bi to sve dobilo neku čar“. Desimir se u Beograd vraća s tri prolazna glasa.

Foto: Nova TV

Nebojša Ivanović, poznat pod estradnim imenom – Neš, u mladosti se bavio suvremenim teatrom pokreta. Bio je plesač, koreograf i autor kazališnih predstava. Nema pravog pjevačkog iskustva, ali mu je poznata scena i kamere. Kad pjeva, kaže, jednostavno mu duša zavibrira u tom ritmu i dogodi se neka magija, ali na ovom nastupu nije briljirao stoga je od žirija dobio tri 'NE' i prolazni glas od Davora koji je poručio: „Meni je ovo bio čudan nastup, ja ga ne bih trebao voljet, ali mi se sviđa. Sviđa mi se ta, ja bih rekao, karizmatična eteričnost“.

Prolaz nje uspio izboriti ni Aman Maheswari, Indijac je sa šibenskom adresom. Iako još uvijek ne priča hrvatski jezik, obožava pjesme hrvatskih glazbenika, pa je tako pjevao Joletovu pjesmu 'Maksimalno' i time najprije iznenadio, a zatim dobro zabavio žiri i publiku.

