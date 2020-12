Farmeri ovo nisu očekivali: 'Događaju se čudne stvari'

Iako su farmeri očekivali da će u narednom ciklusu nova gazdarica biti Dora, sve ih je iznenadilo kada su im Maja i Josip u video poruci kazali kako će gazdarica biti Katarina. '

'Ja sam novi gazda i želim da bude sve cool i ok, da se svi slažemo. Rado ću čuti od svih farmera sugestije, ali napraviti po svom!'' sretna je bila Katarina, kao i Saša koji je komentirao: ''Nismo očekivali da će Katarina biti gazdarica, ali meni je drago. Definitivno bolje nego Dora!''. Prince je primijetio da je Dora razočarana što ona nije gazdarica u novom tjednu, a razočarana je i Zdenka: Katarina se na momente ponaša kao dijete. Ona radi i sve, ali se izgubi. Bilo bi bolje da je Dora gazdarica jer je oštra'' objasnila je.

Na farmu je stigao mentor Jure i dodijelio im nove zadatke – morat će osmisliti kako privući kupce da kupuju u njihovom OPG-u. Zadatak se farmerima svidio i odmah su krenuli u osmišljavanje, a mentoru se nije svidjela situacija u kućici koju su prošloga ciklusa uređivali – otvoreni su bili prozori te je kiša namočila krevete, pa ih je izgrdio.

Farmeri su se mentoru požalili da im se na farmi događaju čudne stvari te da im netko krade hranu. Ranije tog dana primijetili su kako im nedostaje 70 jaja. ''Jaja nedostaje, sad da li je to nestalo jer se izmjenjuju kuhari u kuhinji i to je problem da se ne zna. Nemoguće je da smo pojeli u ova dva dana 70 jaja. Pa što smo samo jaja jeli?'' začuđena je bila Zdenka. Kako nitko od farmera nema odgovore na čudna zbivanja i nedostatak hrane odlučili su tijekom noći stražariti u kuhinji, a prvi za stražu ponudio se Prince. ''Najsigurnije je da ja budem u mraku, eto koristi od mene na farmi'' našalio se, a Zdenka je kazala: ''Ako to radi netko od nas, ja mu više ne bih dala jesti, neka se snađe kako zna!''

Dok je Josip bio u šetnji oko kućice, Silvio je odlučio Maji otkriti njegovu i Tomislavovu malu tajnu o Olimpu. Tomislav je potom pitao hoće li i s Josipom podijeliti istinu te mu reći kako se i na tajnoj lokaciji odvijaju dvoboji te kako nisu došli samo uživati, na što je Silvio rekao da ne želi jer bi Josip unio nemir. ''Iskreno ne bih se dobro osjećala da dođem negdje gdje netko krije nešto od mene i iz tog razloga ja ne bih htjela ništa kriti. Kakav god da on je, zaslužuje da zna'' kazala je Maja i navela dvojicu farmera na razmišljanje te su se svi složili i rekli Josipu istinu kada se vratio. ''Nije mi drago što sam zadnji saznao, ali dobro da su mi rekli. Još jučer sam primijetio šaputanja između Silvija i Tomislava'' izjavio je Josip i zaključio: ''Od njih troje najviše vjerujem Tomi, s njim sam se najviše zbližio.''