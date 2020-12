Fabijan Pavao: 'Ovo je rasplet showa koji se morao dogoditi. Zapalo je mene'

Pobjednik šeste sezone show "Tvoje lice zvuči poznato" glumac Fabijan Pavao Medvešek nakon finala u kojem je oduševio izvedbom "The Greatest Show" u imitaciji Hugha Jackmana otkrio nam je dojmove o trijumfu te koji su mu sljedeći planovi.

- Nisam to očekivao niti sam znao kako se s time nositi kad se to dogodilo. Zapravo je to pobjeda svih nas osmero – jer smo preživjeli 16 epizoda i priveli to kraju, a pobjeda je u znaku davanja novca onima koji ga trebaju. Na sve ovo gledam kao na rasplet showa koji se morao dogoditi, a zapalo je mene zbog čega sam sretan i zahvalan – pod dojmovima je još uvijek glumac.

- Potpuno je svejedno tko je pobjednik. To je zabavna emisija koja je super za ovu godinu, koja je totalno luda. Gledatelji su vikendom dobili super materijal za zabavu, a ja iskustvo života pred kamerama – govori Fabijan koji priznaje da mu je najteže bilo transformirati se u – ženu. - Ja imam sto kila, to izvesti s nekom lakoćom originala koje su maksimalno imale 50 kilograma...zahtjevno je, ali prije svega zabavno – ističe glumac kojeg je žiri nakon posljednje transformacije jako nahvalio. - Priredio si nam pravi spektakl, bio si na visini zadatka. Ova pjesma kao da je rađena za tebe. Ja sam uvjerena da ću jednoga dana otići na neki hollywoodski mjuzikl i ugledati tebe – kazala mu je Indira Levak nakon izvedbe, a s njom se složila i Nives Celzijus. - Ovo što si večeras izveo mogla bih gledati ponovno i ponovno i tako cijeli život, a vjerojatno mi ne bi bilo dovoljno. Definitivno je ovo tvoja najbolja, najmoćnija izvedba. Naježila sam se. Toliko se emocija probudilo u meni da ih više ne znam ni raspoznati – iskrena je bila članica žirija koja nije krila naklonost mladom glumcu.

Foto: Nova TV

- To je zabavna emisija i mi smo svi dio tamo nekakve, takoreći, predstave. Naše uloge su da međusobno komuniciramo i jednom tjednom nasmijemo ljude pred ekranima. Žiri je bio tu da radi svoj posao, kao što smo i mi bili tamo da se transformiramo – poručuje Fabijan pa se osvrće na kritike da je nepravedno odnio pobjedu. - Mislim da nikad ne mogu svi biti zadovoljni i nažalost ne mogu to promijeniti – ja sam zapravo dao samo sve od sebe i to je ispalo kako je! - zaključuje pobjednik showa. Inače, u finalu je bio u tijesnoj utrci za pobjedu s glumcem Markom Braićem, a treće mjesto odnijela je pjevačica Neda Parmać koja se transformirala u Macy Gray. Da je favorit od samog početka, bilo je jasno kada je u prvoj epizodi odnio pobjedu kao Freddie Mercury, ali bio je on i Beyonce i Claudia Beni...

- Taj prvi nastup mi je obilježio sve u ovoj sezoni. Zbog njega sam se baš veselio svakoj idućoj emisiji – prisjetio se Fabijan koji nam je u intervjuu u studenom opisao zahtjevnost transformacija. - Svaka transformacija donosi potpuno novi zadatak, nekad teži nekad lakši, no do same izvedbe ne možeš ni zamisliti kako će to izgledati ne kraju. Freddie je transformacija koju ću cijeli život pamtiti jer je on apsolutna legenda, a svi su dobro prihvatili moj rad na toj ulozi – kazao nam je tada i komentirao ostale sudionike. - Svi su imali transformacije u kojima se nije znalo je li prava osoba došla među nas ili je netko glumi. Kada se to dogodi, to je poseban osjećaj. Ne želim nikoga izdvojiti, mislim da su svi napravili apsolutno fantastičan posao – pohvalio je tada kolege. Gledatelje ispred ekrana osvojio je ulogom Bože u seriji "Na granici", a sada ga u "Dar Maru" gledamo sa Ksenijom Pajić i Rokom Sikavicom. Medvešek koji je inače član ansambla zagrebačkog gradskog kazališta Komedija otkrio nam je kako su na pobjedu u showu gledali njegovi bližnji. - Bili su jako sretni i zadovoljni zbog mene, ali su najsretniji s tim što sam sada gotov jer su vidjeli u određenim trenucima koliko mi je bilo teško i snimati i raditi. Osim toga, to je moj posao i ovo je samo jedan od projekata – tek smo počeli! - kaže nam optimistično Fabijan Pavao koji će preksutra proslaviti 28. rođendan, a slavlje će biti skromno.

Foto: Nova TV

- Zbog situacije u kojoj jesmo nemamo baš puno izbora, nažalost. Trebamo se još malo strpjeti, jer već sada sve ide nabolje. Rođendan i Novu godinu provesti ću u krugu djevojke Karle i sumnjam da će biti ikakvih okupljanja. Eventualno ću se upustiti u šetnju s ljudima do kojih mi je stvarno stalo – govori za kraj glumac skromno koji nam je jednom prilikom otkrio kako mu je djevojka, uz majku najveća kritičarka te da oca ne viđa često. – Slabo se vidimo, nažalost, a i kad se vidimo, razgovaramo o svačemu, no mama jako prati moj rad i komentira i to me jako veseli jer prenosi sve i mojim sestrama koje žive izvan Hrvatske i nemaju tu mogućnost – rekao je tada svestrani glumac.